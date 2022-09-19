Минпромторг намерен продлить госпрограммы льготного автокредитования и лизинга

Минпромторг готов в 2023 – 2025 годах поддерживать спрос на отечественные автомобили, рассказал в интервью газете «Известия» вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Так, власти намерены направить на эти программы 9,8 млрд рублей в следующем году, 17 миллиардов в 2024-м и 19 миллиардов в 2025-м. По его словам, это зафиксировано в проекте бюджета на 2023 год. «Таким образом, планируем простимулировать реализацию еще около 190 тыс. автомобилей», – резюмировал Денис Мантуров.

Напомним, государственные программы льготного автокредитования и лизинга были запущены в середине июля, их общий бюджет составляет 20,7 млрд рублей. По оценкам Минпромторга РФ, до конца 2022 года будет продано не менее 50 тыс. машин по программе льготного автокредитования и не менее 25,7 тыс. автомобилей по льготному лизингу.

Согласно условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце.

Что касается программы льготного лизинга, базовая скидка по ней составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. рублей на один электромобиль.

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