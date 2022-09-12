Петербургский завод Nissan продлил простой до конца 2022 года

Завод Nissan в Санкт-Петербурге продлил простой до конца декабря 2022 года. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», добавив, что сотрудники предприятия уже проинформированы о данном решении. Ранее предполагалось, что Nissan не возобновит производство в России до октября.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге с 14 марта приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. На этом предприятии выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Тогда же компания Nissan также приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля 2022 года. Кроме того, кроссовер Nissan Terrano, который производился на мощностях московского завода «Рено Россия», после ухода Renault из нашей страны больше выпускаться не будет.

По итогам восьми месяцев 2022 года в России было куплено 14620 автомобилей Nissan, что на 54,1% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Самой популярной моделью Nissan на российском рынке в отчетный период стал кроссовер Qashqai с показателем 6436 автомобилей (-47,1%). Второе место занял Nissan X-Trail, на котором остановили свой выбор 5386 покупателей (-51,6%). Третий результат показал флагманский Nissan Murano – 1801 купленная машина (-73,4%).

Фото: Nissan