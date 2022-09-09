Доля физических лиц в импорте автомобилей на российском рынке выросла до 20%

В январе 2022 года доля физических лиц в структуре импорта автомобилей составляла всего 3%, в мае была уже 9%, а в июле доросла до 20%. Такие данные привел 8 сентября в ходе «АВТОСТАТ Оперативки» исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Изменилась и география стран-импортеров. Если в 1 квартале года первые три строчки перечня таких стран занимали Китай, Бельгия и Германия, то во втором - это тоже Китай (но уже с другой долей участия), это Южная Корея и Япония. Большие изменения произошли в отношении долевого участия стран-импортеров. Эксперты уверены, что картина будет меняться и дальше. Свое влияние будет больше оказывать разрешенный параллельный импорт.

Сергей Удалов пояснил, что такое сегодня на российском рынке параллельный импорт - как выяснилось, многие понимают его по-разному. Фактически же, параллельный импорт - это ввоз авто в страну без разрешения правообладателя (владельца ОТТС). Физлицам такое разрешение не требуется, но для юрлиц это важный момент. Во-первых, практика показала, что не все марки можно привозить массово, используя механизм параллельного импорта. Во-вторых, не так уж много таких машин, которые можно привезти – по разным причинам. В-третьих, сама процедура оформления по ввозу для юрлиц гораздо сложнее, чем для «физиков». Им для оформления таких автомобилей необходимо получить разрешение в НАМИ (проведя ряд испытаний).

Если на начало года соотношение ввозимых в Россию автомобилей было в пользу новых (15,7 тыс. против 10,7 тыс. шт. или 59% против 41%), то практически все лето - май, июнь, июль - ситуация противоположная. Так, в июле доля новых автомобилей в импорте составляла уже только 32% (8 тыс. шт. против 17 тыс. шт.).

Какие еще структурные изменения в целом на авторынке отметили эксперты? С какими итогами был завершен август? Все главные цифры и факты вы можете узнать, просмотрев видеозапись «АВТОСТАТ Оперативки», которая доступна здесь.

Фото: «АвтоСпецЦентр»