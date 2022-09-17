«Автотор» может начать выпуск новых моделей в 2022 году

Калининградский завод «Автотор» до конца 2022 года планирует запуск новых проектов с иностранными партнерами. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», не уточнив, о каких брендах и моделях идет речь.

По его словам, в 2023 году предприятие рассчитывает выйти на уровень производства в 50-70 тыс. автомобилей и наращивать объемы выпуска в дальнейшем. По итогам 2021 года «Автотор» выпустил более 177 тыс. автомобилей, что на 13% выше показателя годичной давности.

В настоящее время на «Автоторе» ведется производство моделей Kia и Hyundai, в то время как сборочный конвейер BMW приостановлен. Как сообщил глава Калининградской области, на сегодняшний день предприятие выпускает автомобили из остатков комплектующих, которые поступили еще в июне и позволили заводу работать в режиме частичной загрузки.

Фото: «Автотор»