Доля LADA на рынке РФ превысила 40%. Впервые с 2006 года

За прошедшую неделю (с 12 по 18 сентября 2022 года) в России было куплено почти 4 тысячи новых легковых автомобилей LADA, что составляет 41% от общего объема. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт».

Эксперты отмечают, что в последний раз доля LADA на российском рынке превышала 40%-ную отметку в далеком 2005 году. Тогда она составила 48,7%, но уже в 2006-м снизилась до 36,9%. После 2007 года этот показатель стабильно находился ниже отметки в 30%, причем в 2014 году он даже опускался до минимальных 15%.

Что касается других марок, то доля каждой из них на прошлой неделе (37-я в нынешнем году) составила менее 8%, а в ТОП-5 здесь попали: Kia (757 шт.), Haval (734 шт.), Chery (664 шт.) и Hyundai (604 шт.). У других брендов объемы рынка составили менее 600 машин.

Из моделей по-прежнему лидируют автомобили семейства LADA Granta – за период с 12 по 18 сентября в общей сложности их было куплено 2728 единиц. На втором месте, с огромным отставанием, находится кроссовер Haval Jolion (820 шт.), который стал лучшим среди иномарок. За ним в рейтинге расположились внедорожник LADA Niva Legend (476 шт.) и кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (402 шт.). Замыкает первую пятерку LADA Vesta (345 шт.).