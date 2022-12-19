Российский автобизнес в условиях работы под санкциями (выпуск седьмой). Ноябрь - декабрь

Еще с весны мы начали фиксировать события в автобизнесе, которые в той или иной степени связаны с влиянием санкций со стороны недружественных России государств. Здесь собрана краткая информация о заявленных уходах зарубежных компаний с российского рынка. Здесь же – новости о том, как автопрому удается или не удается справляться с некоторыми из возникших проблем. Не только уходы брендов, но и приходы новых, не только закрытие производств и компаний, но и премьеры новых моделей, старты новых проектов – которые несмотря ни на что возникают и развиваются. Коротко о главном, ничего лишнего. Нужны подробности – пройдите по ссылке. Перед вами – сводка новостей за ноябрь и половину декабря. Предыдущие хроники можно просмотреть здесь: 1 выпуск, 2 выпуск, 3 выпуск, 4 выпуск, 5 выпуск, 6 выпуск.

1 ноября руководство компании Hyundai объявило, что продлевает простой своего российского автозавода в Санкт-Петербурге еще на месяц.



Главный конструктор «КАМАЗа сообщил, что в феврале 2923 года предприятие начнет выпуск «санкционно-устойчивых и импортозамещенных грузовиков» поколения К5.



«АВТОСТАТ» подвел октябрьские итоги: объемы рынка новых легковых машин упали на 63% по сравнению с октябрем 2021 года. Китайские автомобили заняли почти 30% рынка. Российский рынок новых LCV в октябре снизился на 59%, рынок новых грузовых - на 21%, новых автобусов - на 43%. А вот рынок новых электромобилей в октябре вырос почти на 60%.

Компания Infiniti разослала сообщения о том, что бренд покидает российский рынок.



В первую неделю ноября объявлено, что финский производитель шин Nokian Tyres, летом анонсировавший свой уход с российского рынка, продает свои активы «Татнефти», включая завод в г. Всеволожске Ленинградской области. Стороны подписали соглашение.



Немецкий автоконцерн Volkswagen AG принял решение продать российские активы принадлежащих ему марок Porsche, MAN и Scania.



КАМАЗ подвел итоги октября: завод снизил производство на 13,8%, выпустив 3785 грузовых автомобилей. По итогам десяти месяцев - выпущено 36040 машин, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.



Новый бренд на рынке России - китайский OMODA (позиционирует себя как альтернатива японским и немецким маркам, приостановившим деятельность в России) - к 8 ноября сообщил, что заключил более 70 дилерских соглашений и планирует процесс формирования своей сети продолжать.



В первую неделю ноября новый бренд на рынке России - китайский Tank - запустил официальный сайт в России и проанонсировал вывод на рынок страны в начале 2023 года 2 моделей.

Mazda Motor подписал соглашение о передаче российской группе «Соллерс» своей доли в СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке.



Некоторые эксперты в ноябре подсчитали, что автомобилей массового сегмента европейских, американских и японских брендов в автосалонах России хватит максимум на четыре месяца, если их поставки не будут возобновлены. По некоторым моделям запасы уже практически закончились.



Нижегородская компания New Energy Motors начала прием заказов на новый электрический грузовичок WOLV FC25, который производится на шасси китайской Fengchuen.

Ульяновский автозавод начал оснащать модели «Патриот» и «Пикап» двигателями «Евро-2», которые еще в сентябре появились на внедорожнике УАЗ «Хантер» и бескапотном семействе СГР (старый грузовой ряд). «Евро-2» был отменен в России в 2005 году, но сейчас разрешен из-за недостатка импортных комплектующих.

КАМАЗ консолидировал 100% СП с германской ZF по выпуску коробок передач.



Опрос дилеров, проведенный агентством «Прайм», показал, что автодилеры ожидают падения рынка по итогам 2022 года на 50 - 70%.



Цены на запчасти с начала 2022 года выросли на 50% по ряду марок, которые имеются в наличии на российском рынке. В большей степени подорожание коснулось брендов, заявивших об уходе с российского рынка.



По состоянию на 11 ноября завод «Моторинвест» в Липецкой области, который 28 сентября начал серийное производство электромобилей Evolute - выпустил первые 380 таких машин.

Президент РФ сообщил о мерах поддержки авторынка



Минпромторг объявил, что расширит программу льготного автокредитования, ею смогут воспользоваться все граждане РФ, проходящие военную службу по контракту, мобилизованные, а также проживающие совместно с ними супруг (супруга), дети и родители. Получить скидку на автомобиль смогут все пенсионеры, ранее проходившие службу в вооруженных силах.



Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на две модели автомобилей, которые будут выпускаться на московском автозаводе - «Москвич 3» и электрическая версия «Москвич 3е».



Президент АВТОВАЗа сообщил, что рассматривает создание новых полноприводных LADA, а также изучает предложения Ирана, Индии, Китая по совместному производству автомобилей.

Холдинг «Волгабас» объявил о намерении открыть сборочное производство городских и междугородних автобусов в Хабаровском крае.



На сессии «Транспортной недели 2022» президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что АВТОВАЗ в 2023 году намерен выпустить чуть более 400 тыс. автомобилей LADA, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч.



Стало известно, что «Автотор» и китайский государственный автоконцерн BAIC ведут переговоры о сборке автомобилей. Среди потенциальных партнеров калининградского предприятия называются также подразделения Chery.



18 ноября на АВТОВАЗе произведена тестовая сборка первого автомобиля LADA Vesta NG - продолжается отладка производственных процессов. Старт производства намечен на весну 2023 года.



18 ноября липецкий завод «Моторинвест» начал серийное производство нового электрического кроссовера Evolute i-JOY.



Ульяновский автозавод в очередной раз упростил комплектацию грузовичков УАЗ «Профи». Отныне бортовые «Профи» лишились подушки безопасности водителя и круиз-контроля – эти опции доступны только для более дорогих фургонов с надстройками.



Минпромторг перенес сроки завершения госпрограммы льготного автокредитования с 1-го на 20 декабря и пообещал возобновить аналогичную программу с 1 января 2023 года.



23 ноября автозавод «Москвич» запустил серийное производство кроссоверов «Москвич 3»



КАМАЗ планирует полностью локализовать производство кабины грузовиков нового поколения К5 к марту 2023 года. Об этом сообщил глава компании Сергей Когогин.

По данным Росстата, за десять месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 386 тыс. легковых автомобилей (-65,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). В октябре выпущено 37 тыс. машин (-63,9%).



23 ноября петербургский завод Nissan перешел в собственность НАМИ - для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей.



25 ноября - официальный старт продаж автомобилей OMODA C5:дилерам переданы первые 100 машин.



Компания «Аурус» 26 ноября начала серийное производство нового люксового внедорожника Aurus Komendant на заводе в ОЭЗ «Алабуга», где с мая прошлого года выпускается также представительский седан Senat.



28 ноября - в России началось производство новых моделей LCV под брендом «Соллерс».



В России начались продажи электрокроссовера Skywell ET5.



Нижегородское предприятие «Промышленные технологии» («Промтех») представило 8-местный минивэн LADA Granta Kub, который ожидается в продаже в феврале 2023 года.



Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 млн долларов.



АВТОВАЗ в 2023 году планирует поставить на экспорт около 20 тыс. автомобилей LADA, основными внешними рынками станут Белоруссия и Казахстан. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов также уточнил, что экспорт автомобилей LADA не приостановлен, но поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году,



По данным агентства «АВТОСТАТ», на 30 ноября общее количество дилеров китайских марок в России достигло 1000.

АВТОСТАТ подвел итоги ноября на авторынке. В ноябре жители РФ купили новых легковых автомобилей на 19% больше, чем в октябре. Но, если сравнить этот результат с тем, что был год назад (в ноябре 2021-го) - он почти в 2 раза меньше (-48,8%). Объем рынка новых LCV составил 6 352 единицы, что на 47,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом по сравнению с октябрем рынок LCV вырос на 23,3%. Объем рынка новых грузовиков составил 7 996 шт. Это на 0,5% больше, чем год назад. Если же сравнивать полученный результат с октябрьским, то здесь тоже наблюдается рост (+ 13,8%). По итогам ноября 2022 года объем рынка новых автобусов в РФ составил 1210 единиц, что на 4,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом по сравнению с октябрем рынок вырос на 86,4%.

По данным АО «ППК»*, в ноябре самыми популярными грузовыми автомобилями в России стали китайские. Если учитывать только месячную статистику, это произошло на рынке впервые. В ноябре в нашей стране куплено 3646 новых грузовиков китайских марок - 45,6% от общего объема рынка.



В начале декабря УАЗ «Патриот» и «Пикап» остались без автоматической трансмиссии. Полагают, что это связано с санкциями Евросоюза, законодательно запретившими поставки французских коробок передач Punch Powerglide 6L50 на Ульяновский автозавод.



Toyota к концу ноября уволила основную часть сотрудников российского завода, до конца года планируется полностью завершить этот процесс. Завод будет законсервирован, прорабатываются варианты использования площадки.



В агентстве «АВТОСТАТ» озвучили прогноз авторынка на 2023 год - в базовой версии он ориентирован на объем рынка около 630 – 640 тыс. автомобилей



Управление бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который принадлежит ФГУП «НАМИ», передано АВТОВАЗу. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что производство на предприятии планируется начать в 2023 году.



КАМАЗ в ноябре снизил производство на 8,3%, выпустив 3809 грузовых автомобилей, включая 150 грузовиков КАМАЗ-54901 и 107 грузовиков КАМАЗ-5490 нового модельного ряда. По итогам 11 месяцев 2022 года с конвейера предприятия сошло 39849 машин, что на 0,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей в России в 2023 году по сравнению с текущим годом. В Министерстве считают, что ситуация на авторынке будет налаживаться благодаря увеличению производства на базовых предприятиях – таких, как АВТОВАЗ, вновь появившийся «Москвич», а также завод Haval.



Минпромторг пообещал поддержку вновь пришедшим автопроизводителям - в случае налаживания производства в России, в том числе заключения технологического партнерства с российскими автопроизводителями.



Уровень локализации представительского седана Aurus Senat достиг 68%. Об этом сообщил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов, отметив, что дальнейший план по увеличению локализации составляет более 10% в среднесрочной перспективе.



Подмосковный завод Mercedes-Benz, проданный дилерскому холдингу «Автодом», пообещали запустить в середине 2023 года. Заявлено, что здесь будут собирать автомобиль премиум-класса. Ведутся переговоры с потенциальными производителями.



Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» передвинула старт серийного производства электрогрузовика EVM Pro. Изначально в планах производства стоял 3 квартал 2022 года, потом его сдвинули на конец года (повлияли недопоставки нужного оборудования из Европы, поиск новых партнеров в Китае), сейчас - на первый квартал 2023 года.



12 декабря в России официально представлен новый бренд от Great Wall под названием Tank: продажи новинок запланированы на первую половину 2023 года.



12 декабря на очередном заседании Совета директоров АВТОВАЗа решено, что в течение 2023 года предприятие запустит производство рестайлинговой LADA Vesta и возобновит сборку LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года АВТОВАЗ в Ижевске выпустит опытную партию электрических фургонов e-Largus. В планах также - вернуть в комплектации автомобилей ABS тормозов и продолжить работать над уровнем локализации выпускаемых автомобилей.



Прошла информация, что на петербургском заводе Nissan, который передан в управление АВТОВАЗу, могут наладить выпуск китайских автомобилей под маркой LADA. При этом модельный ряд не будет совпадать с тем, что выпускается в Тольятти. Процесс переговоров с потенциальными партнерами еще продолжается.

По данным АО «ППК»*, за 11 месяцев 2022 года в нашу страну импортировано почти 383 тысячи легковых автомобилей. Из них 221 264 - подержанные машины, объем ввоза которых вырос на 82,6% (по отношению к январю – ноябрю 2021-го). Оставшиеся 161 712 – это новые автомобили, объем импорта которых, напротив, снизился (-26%).



Губернатор Калининградской области сообщил, что завод «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и уже возобновил сборку автомобилей. Конкретики по маркам и моделям пока нет.



По данным АО «ППК»*, в ноябре 2022 года на заводах ЕАЭС произведено 33,3 тыс. легковых автомобилей для внутреннего рынка России (-58% к прошлому году). В пятерке предприятий-лидеров – АВТОВАЗ, тульский завод Haval, белорусский «Белджи», УАЗ, липецкий «Моторинвест».



«Соллерс» начал продажи легких коммерческих автомобилей под своим брендом: модели «Атлант» и «Арго» призваны заместить ушедший с российского рынка Ford Transit.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОТОР