Рынок новых легковых автомобилей в ноябре сократился вдвое

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в ноябре жители РФ купили новых легковых автомобилей на 19% больше, чем в октябре. С другой стороны, сравнивая этот результат с тем, что был год назад (в ноябре 2021-го), он оказывается почти в 2 раза меньше (-48,8%).

Напомним, что по данным АО «ППК»*, в последний месяц осени нынешнего года в России было куплено 51 525 новых легковых машин. При этом три четверти от указанного количества пришлось на отечественные и китайские марки (22 141 и 16 138 шт. соответственно). Так, доля первых составила 43%, а вторых – 31,3%.

На третьем месте по популярности оказались «корейцы» (5 804 шт.) с долей рынка 11,3%. Также в ноябре россияне приобрели 3 686 автомобилей европейских брендов (доля – 7,1%), 3 356 – японских (6,5%) и 400 – американских (0,8%).

Только «китайцам» удается демонстрировать рост на падающем российском авторынке, объем покупок которых в ноябре вырос на 54%. Отечественные марки показывают незначительное падение (на 1%), а у остальных оно составило в диапазоне 60 – 90%.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по отношению к ноябрю прошлого года доля «китайцев» выросла втрое, а отечественных марок – вдвое. Доля корейских брендов, напротив, за год снизилась в 2 раза. У «японцев» она уменьшилась почти в 3 раза, а самыми пострадавшими оказались «европейцы», рыночная доля которых упала практически вчетверо. У «американцев» этот показатель остался примерно на том же уровне.

О том, какие марки и модели новых легковых машин были самыми популярными в ноябре, можно узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ