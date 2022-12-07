УАЗ «Патриот» и «Пикап» остались без автоматической трансмиссии

Ульяновский автозавод приостановил прием заказов на модели «Патриот» и «Пикап» с автоматической коробкой передач. В прайс-листах этих версий появилась информация о том, что они «временно недоступны», пишет портал «Автоновости дня». Причину, по которой больше нельзя заказать «Патриот» и «Пикап» с «автоматом», УАЗ не называет. Очевидно, что это связано с санкциями Евросоюза, законодательно запретившими поставки французских коробок передач Punch Powerglide 6L50 на Ульяновский автозавод.

Между тем, УАЗ уже начал устанавливать на свои машины китайскую 5-ступенчатую «механику» от BAIC, и, вероятно, что нового поставщика АКП предприятию также удастся найти в Китае. Напомним, ранее УАЗ «Патриот» с «автоматом» можно было заказать в трех комплектациях по цене от 1 млн 935 тыс. до 2 млн 140 тыс. рублей. УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией предлагался в двух исполнениях стоимостью 2 млн 025 тыс. и 2 млн 240 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в ноябре начал оснащать модели «Патриот» и «Пикап» двигателями «Евро-2», которые еще в начале осени появились на внедорожнике УАЗ «Хантер» и бескапотном семействе СГР (старый грузовой ряд). Напомним, стандарт «Евро-2» был отменен в России в 2005 году, но сейчас он разрешен из-за недостатка импортных комплектующих. Для УАЗ «Профи» упрощенные моторы пока не предлагаются. В настоящее время модель оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (150 л.с.), альтернативой которому может служить аналогичный газо-бензиновый ДВС (143 л.с.).

Во сколько обходится содержание автомобилей с АКП (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ