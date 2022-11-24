Выпуск легковых автомобилей в октябре 2022 года снизился на 64%

По данным Росстата, за десять месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 386 тыс. легковых автомобилей, что на 65,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в октябре было выпущено 37 тыс. машин – это на 63,9% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в начале октября начал работы по переналадке конвейера и подготовке к запуску производства автомобилей новых брендов, который состоится до конца 2022 года. Таким образом, на сегодняшний день продолжают работать АВТОВАЗ, УАЗ, тульский завод Haval и липецкий «Моторинвест», в то время как конвейеры остальных предприятий остаются в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. В частности, компании Nissan, Mercedes-Benz и Mazda объявили о прекращении производства своих автомобилей в нашей стране и уходе с российского рынка.

Производство грузовых автомобилей в январе – октябре составило 114 тыс. единиц, что на 22,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В октябре с российских конвейеров сошло 11 тыс. грузовиков – это на 39,8% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ снизил производство на 13,8%, выпустив 3 785 грузовых машин. Кроме того, компания Ford объявила о прекращении производства автомобилей Transit в нашей стране и выходе из СП с российской «Соллерс».

О текущей ситуации в российском автопроме – читайте в нашем специальном материале.

Фото: АВТОВАЗ