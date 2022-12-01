У китайских автопроизводителей стало 1000 дилеров в России

Общее количество дилеров* китайских марок в нашей стране достигло одной тысячи. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов по состоянию на 30 ноября 2022 года.

Напомним, что на середину октября число дилеров «китайцев» составляло 830. Таким образом, за 1,5 месяца оно увеличилось сразу на 170, достигнув 1000. Также стоит отметить, что именно у китайских брендов в настоящее время больше всего дилеров в России.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что столь резкий прирост дилеров во многом обеспечила новая марка OMODA. За довольно короткий период времени она сформировала собственную дилерскую сеть, которая уже насчитывает 96 официальных автоцентров.

Также с нуля была создана дилерская сеть «электробренда» Skywell, состоящая из 17 автосалонов. За последнее время на 17 дилеров больше стало у EXEED (теперь их 98), на 16 – у Chery (181). Кстати, именно Chery обладает крупнейшей дилерской сетью среди всех китайских автопроизводителей. Более того, в «общем зачете» эту марку опережают лишь LADA, Kia и Hyundai.