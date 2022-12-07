Китайские грузовики в ноябре стали лидерами на рынке РФ

По итогам ноября 2022 года самыми популярными грузовыми автомобилями в России стали китайские, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Причем, если учитывать только месячную статистику, то это произошло впервые.

Так, в последний осенний месяц в нашей стране было куплено 3646 новых грузовиков китайских марок, что составляет 45,6% от общего объема. Немного уступила им продукция отечественных брендов, которая разошлась тиражом в 3496 единиц (доля – 43,7%). Таким образом, почти 90% рынка в ноябре поделили между собой китайские и российские производители грузовых машин. На третьем месте, с огромным отставанием от них, находятся белорусские грузовики (437 шт.; доля – 5,5%).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что на рынке новых грузовых автомобилей положительную динамику имеют лишь китайские (рост в 4,3 раза к ноябрю 2021-го) и белорусские (+28%) бренды. Все остальные, в том числе отечественные (-16%), показывают падение.

Как следствие, доля «китайцев» за год выросла более чем вчетверо (в ноябре 2021-го она составляла 10,7%). У белорусских грузовиков данный показатель тоже увеличился (было – 4,3%), а у российских он, напротив, снизился (было – 52,1%).

Напомним, что в последний месяц осени нынешнего года в России было куплено 7 996 новых грузовых автомобилей, что на 0,5% больше, чем в январе – ноябре 2021 года.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Shacman/Shaanxi