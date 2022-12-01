АВТОВАЗ в 2023 году планирует поставить на экспорт 20 тысяч автомобилей LADA | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ в 2023 году планирует поставить на экспорт 20 тысяч автомобилей LADA

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АВТОВАЗ в 2023 году планирует поставить на экспорт 20 тысяч автомобилей LADA

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АВТОВАЗ в 2023 году планирует поставить на экспорт около 20 тыс. автомобилей LADA, а основным внешними рынками для предприятия станут Белоруссия и Казахстан, а также, возможно, некоторые другие страны СНГ. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, уточнив, что экспорт автомобилей LADA не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году, пишет агентство «Прайм».

По его словам, АВТОВАЗ готов к возобновлению производства автомобилей LADA на казахстанском заводе «Сарыаркаавтопром» в Костанае, куда поставки машинокомплектов были приостановлены в первом квартале этого года. Кроме того, АВТОВАЗ изучает новые экспортные рынки для поставок автомобилей LADA, прежде всего, в страны Африки.

Напомним, в прошлом году экспортные поставки автомобилей LADA осуществлялись в 17 стран мира и в общей сложности составили 35,8 тыс. единиц (+9,4% к 2020 году). При этом LADA заняла лидирующие позиции в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане, а в Беларуси стала брендом №1 с долей 24,9%.

Узнать актуальную стоимость автомобилей LADA (и не только) на российском рынке можно за 1 минуту - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазэкспортlada

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