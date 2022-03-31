Экспорт транспортных средств из России в 2022 году

Статистика по экспорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству вывезенных юридическими лицами с территории России автомобилей за определенный период времени. Ежемесячные данные дают возможность оперативно отслеживать текущую ситуацию и позволяют спрогнозировать возможные сценарии развития на будущие периоды.

Предыдущие периоды: 2012 - 2021 гг.

Тип транспортного средства:

легковые автомобили;

легкие коммерческие автомобили (LCV);

грузовые автомобили (CV и HV);

автобусы.

Структура данных:

месяц экспорта;

марка;

модель;

год выпуска;

страна происхождения;

страна отправления.

Обновление ежемесячно.

Стоимость подписки за 1 тип ТС на 2022 год (рублей)