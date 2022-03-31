Экспорт транспортных средств из России в 2022 году | Оперативные данные | АВТОСТАТ
Экспорт транспортных средств из России в 2022 году

Экспорт транспортных средств из России в 2022 году

Дата выхода: 31.03.22
Формат: MS Excel (xlsx)
от 8 250 руб.
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Предыдущие версии отчета:

Статистика по экспорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству вывезенных юридическими лицами с территории России автомобилей за определенный период времени. Ежемесячные данные дают возможность оперативно отслеживать текущую ситуацию и позволяют спрогнозировать возможные сценарии развития на будущие периоды.

Предыдущие периоды: 2012 - 2021 гг.

Тип транспортного средства:

  • легковые автомобили;
  • легкие коммерческие автомобили (LCV);
  • грузовые автомобили (CV и HV);
  • автобусы.

Структура данных:

  • месяц экспорта;
  • марка;
  • модель;
  • год выпуска;
  • страна происхождения;
  • страна отправления.

Обновление ежемесячно.

Стоимость подписки за 1 тип ТС на 2022 год (рублей) 

период2022 

1 месяц

8 250
12 месяцев69 300

 

 

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