В агентстве «АВТОСТАТ» озвучили прогноз авторынка на 2023 год | АВТОСТАТ

В агентстве «АВТОСТАТ» озвучили прогноз авторынка на 2023 год

0

В агентстве «АВТОСТАТ» озвучили прогноз авторынка на 2023 год

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Базовый прогноз аналитического агентства «АВТОСТАТ» ориентирован на объем рынка около 630 – 640 тыс. автомобилей в 2023 году. Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, ожидать существенного роста рынка новых легковых машин в наступающем году вряд ли стоит.

«Уже сейчас очевидно, что ключевыми игроками авторынка в 2023 году выступят российский АВТОВАЗ и китайские автопроизводители, в первую очередь, те, которые уже имеют сильные позиции: Haval, Chery, Geely и их родственные бренды. По нашему базовому сценарию прогноза на 2023 год, марка LADA имеет шансы занять 48 – 50% рынка, а суммарная доля всех китайских марок может превысить 25%. Оценивать и прогнозировать долю параллельного импорта пока проблематично, так как сложно выделять каналы и способы поставок автомобилей из разных стран, но вряд ли в перспективе она превысит 10%. Реальными основаниями для выхода на рынок, на мой взгляд, располагают новые игроки из Китая, поскольку это единственная дружественная страна, располагающая мощной автоиндустрией с современными инновационными технологиями. Однако этим новым игрокам придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны уже эффективно действующих соотечественников», – объясняет Виктор Пушкарев.

По его мнению, оценивать объем отложенного спроса не имеет смысла, как раз потому, что происходит перестройка рынка. Возврат на рынок зарубежных автопроизводителей, остановивших свою деятельность, в новом году точно не произойдет. Спрос, отложенный по причине резкого роста цен, уже можно не брать в расчет, поскольку цены вышли на новые уровни и на прежние уже не вернутся. Спрос на конкретные и дефицитные автомобили начал удовлетворяться за счет параллельного импорта. Одним словом, покупателям теперь придется выбирать из того, что будет предлагать вновь формирующийся рынок, а не ждать лучших времен.

Подробнее о тенденциях на российском авторынке в 2023 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажипрогноз авторынка

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно