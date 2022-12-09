В агентстве «АВТОСТАТ» озвучили прогноз авторынка на 2023 год

Базовый прогноз аналитического агентства «АВТОСТАТ» ориентирован на объем рынка около 630 – 640 тыс. автомобилей в 2023 году. Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, ожидать существенного роста рынка новых легковых машин в наступающем году вряд ли стоит.

«Уже сейчас очевидно, что ключевыми игроками авторынка в 2023 году выступят российский АВТОВАЗ и китайские автопроизводители, в первую очередь, те, которые уже имеют сильные позиции: Haval, Chery, Geely и их родственные бренды. По нашему базовому сценарию прогноза на 2023 год, марка LADA имеет шансы занять 48 – 50% рынка, а суммарная доля всех китайских марок может превысить 25%. Оценивать и прогнозировать долю параллельного импорта пока проблематично, так как сложно выделять каналы и способы поставок автомобилей из разных стран, но вряд ли в перспективе она превысит 10%. Реальными основаниями для выхода на рынок, на мой взгляд, располагают новые игроки из Китая, поскольку это единственная дружественная страна, располагающая мощной автоиндустрией с современными инновационными технологиями. Однако этим новым игрокам придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны уже эффективно действующих соотечественников», – объясняет Виктор Пушкарев.

По его мнению, оценивать объем отложенного спроса не имеет смысла, как раз потому, что происходит перестройка рынка. Возврат на рынок зарубежных автопроизводителей, остановивших свою деятельность, в новом году точно не произойдет. Спрос, отложенный по причине резкого роста цен, уже можно не брать в расчет, поскольку цены вышли на новые уровни и на прежние уже не вернутся. Спрос на конкретные и дефицитные автомобили начал удовлетворяться за счет параллельного импорта. Одним словом, покупателям теперь придется выбирать из того, что будет предлагать вновь формирующийся рынок, а не ждать лучших времен.

Подробнее о тенденциях на российском авторынке в 2023 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ