Минпромторг прогнозирует рост российского авторынка в 2023 году

Минпромторг прогнозирует рост продаж новых автомобилей в России в 2023 году по сравнению с текущим годом. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что ситуация на российском авторынке будет налаживаться благодаря увеличению производства на базовых предприятиях, таких как АВТОВАЗ, вновь появившийся «Москвич», а также завод Haval. При этом в министерстве уточнили, что сохраняют прежний прогноз по авторынку (все категории) на 2022 год: падение продаж на 55% до 750 тыс. машин, пишет агентство «Прайм».

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктора Пушкарева, определять состояние авторынка будет, прежде всего, состояние российской экономики, которая в будущем году будет находиться в режиме серьезной структурной трансформации, причем в условиях беспрецедентных санкций. В проекте бюджета РФ на 2023 году уже отражены прогнозируемые негативные последствия нового экономического кризиса: отрицательная динамика ВВП, падение объема экспорта, снижение реальных доходов населения и т.д. Очевидно, что авторынок, как элемент экономики, будет вместе с ней адаптироваться к новым условиям. В 2023 году вряд ли стоит ожидать существенного роста рынка новых легковых автомобилей. Базовый прогноз агентства «АВТОСТАТ» ориентирован на объем рынка около 630 – 640 тыс. машин.

Более подробно о развитии авторынка в 2023 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ