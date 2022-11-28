В России началось производство новых моделей LCV под брендом «Соллерс»

Завод «Соллерс Алабуга» 26 ноября начал производство легких коммерческих автомобилей под брендом «Соллерс». Продажи новых моделей LCV начнутся уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Модельный ряд «Соллерс Атлант» полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро 5».
«Соллерс Арго» представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро 5».
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре компания «Соллерс Авто» и Минпромторг РФ подписали дополнительное соглашение по внесению изменений в СПИК, предусматривающее реализацию нового проекта производства линейки легких коммерческих автомобилей под собственным брендом «Соллерс» на площадке ОЭЗ «Алабуга». В соответствии с подписанными изменениями в СПИК «Соллерс Авто» принимает на себя обязательства обеспечить высокий уровень локализации новых продуктов, включая запуск производства дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика. Существенная часть локализационной программы по проекту будет реализована путем развития уже существующих, а также создания новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ «Алабуга». Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Соллерс Алабуга» и инвестиций компаний-поставщиков составит более 5,5 млрд рублей. При этом совокупные инвестиционные обязательства «Соллерс Авто» в рамках СПИК вырастут с 7 до 9,9 млрд рублей.
Напомним, ранее американская компания Ford продала свою долю (49%) в совместном предприятии с «Соллерс Авто». Акции переданы СП по номинальной стоимости, а Ford, в свою очередь, сохраняет право выкупа своей доли в течение пяти лет. Эта сделка последовала за полной приостановкой всех операций Ford в России, включая производство, поставку запчастей, ИТ и инженерную поддержку, в марте этого года. Проектная мощность завода в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год.
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Фото: «Соллерс»