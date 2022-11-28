В России началось производство новых моделей LCV под брендом «Соллерс»

Завод «Соллерс Алабуга» 26 ноября начал производство легких коммерческих автомобилей под брендом «Соллерс». Продажи новых моделей LCV начнутся уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модельный ряд «Соллерс Атлант» полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро 5».

«Соллерс Арго» представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро 5».