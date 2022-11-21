УАЗ «Профи» лишился двух базовых опций

Ульяновский автозавод в очередной раз упростил комплектацию грузовичков УАЗ «Профи». Отныне бортовые «Профи» нельзя купить с подушкой безопасности водителя и круиз-контролем – эти опции доступны только для более дорогих фургонов с надстройками.

Как пишет портал Motor.ru, покупатели бортовых «Профи» могут незначительно снизить цену: вариант с китайской коробкой передач BAIC стоит дешевле на 25 тыс. рублей. Полноприводные грузовички возможно приобрести без вспомогательных электронных тормозных систем ABS и EBD, однако экономия составит всего 5 тыс. рублей.

Рекомендуемая розничная цена базового полноприводного бортового УАЗ «Профи» с корейской «механикой» составляет те же 1,6 млн рублей, но у таких машин односкатная задняя ошиновка. Длиннобазный заднеприводный грузовичок с той же трансмиссией и двускатной ошиновкой стоит от 1 млн 670 тыс. рублей, полноприводная версия с двухрядной кабиной – от 1 млн 637 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод начал оснащать модели «Патриот» и «Пикап» двигателями «Евро-2», которые еще в сентябре появились на внедорожнике УАЗ «Хантер» и бескапотном семействе СГР (старый грузовой ряд). Напомним, стандарт «Евро-2» был отменен в России в 2005 году, но сейчас он разрешен из-за недостатка импортных комплектующих. Для УАЗ «Профи» упрощенные моторы пока не предлагаются. В настоящее время модель оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (150 л.с.), альтернативой которому может служить аналогичный газо-бензиновый ДВС (143 л.с.).

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 1865 коммерческих автомобилей УАЗ «Профи», что на 36,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате ульяновский грузовичок вошел в Топ-10 самых популярных моделей LCV на российском авторынке.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: УАЗ