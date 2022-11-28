В России началось производство люксового внедорожника Aurus Komendant

Компания «Аурус» 26 ноября начала серийное производство нового люксового внедорожника Aurus Komendant на заводе в ОЭЗ «Алабуга», где с мая прошлого года выпускается также представительский седан Senat. Новинка уже доступна для предзаказа у российских дилеров и должна поступить в продажу в первом квартале 2023 года по цене от 33,7 млн рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Созданный на Единой модульной платформе, как и все автомобили Aurus, новый кроссовер отличают укороченные относительно седана Senat свесы и колесная база, которые добавили ему маневренности и управляемости. При этом Aurus Komendant получил адаптивную пневматическую подвеску, обеспечивающую оптимальный дорожный просвет для каждого из видов дорожного покрытия (от 200 до 260 мм).