В России началось производство люксового внедорожника Aurus Komendant

Компания «Аурус» 26 ноября начала серийное производство нового люксового внедорожника Aurus Komendant на заводе в ОЭЗ «Алабуга», где с мая прошлого года выпускается также представительский седан Senat. Новинка уже доступна для предзаказа у российских дилеров и должна поступить в продажу в первом квартале 2023 года по цене от 33,7 млн рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Созданный на Единой модульной платформе, как и все автомобили Aurus, новый кроссовер отличают укороченные относительно седана Senat свесы и колесная база, которые добавили ему маневренности и управляемости. При этом Aurus Komendant получил адаптивную пневматическую подвеску, обеспечивающую оптимальный дорожный просвет для каждого из видов дорожного покрытия (от 200 до 260 мм).
Под капотом Aurus Komendant установлен 4,4-литровый двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. С таким силовым агрегатом разгон до «сотни» занимает у внедорожника 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.
Как ожидают в ГК «Автодом», покупателями кроссовера Aurus Komendant будут клиенты, которые привыкли к высокому уровню сервиса, статусу и могут позволить приобрести любой премиальный внедорожник.
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Фото: Aurus
Молодцы, сукины дети! Теперь я спокоен за обороноспособность страны. Если мы сядем на такие утюги, то нас никто не догонит. Ему еще бы пару пулеметов и ПТРК на всякий пожарный. Слава партии и ее главному управляющему органу за такое эффективное отечественное оружие! Автопром тоже ликует!
Алексей