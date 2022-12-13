На бывшем заводе Nissan наладят выпуск китайских автомобилей

На петербургском заводе Nissan, который передан в управление АВТОВАЗу, может быть налажен выпуск китайских автомобилей под маркой LADA. Об этом изданию «Фонтанка.ру» рассказали информированные источники, по словам которых в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами, однако окончательных решений по модельному ряду нет. Как отмечается, он не будет совпадать с тем, что производится на предприятии в Тольятти. На АВТОВАЗе от комментария отказались.

Глава комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил, что Смольный и Минпромторг обсуждают с АВТОВАЗом потенциальный модельный ряд, но более детальную информацию не предоставил. Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что начать производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге планируется в следующем году.

Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АВТОВАЗ. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Напомним, производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось в 2009 году. Размер инвестиций в строительство предприятия мощностью 50 тыс. автомобилей в год составил 200 млн долларов, в запуск второй очереди (2014 год) компания вложила еще 167 млн евро. В настоящее время производственная мощность завода позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. До последнего времени на предприятии выпускались три модели – кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, производство которых было остановлено с 14 марта в связи с перебоями поставок комплектующих.

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Фото: Nissan