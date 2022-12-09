КАМАЗ в ноябре 2022 года снизил производство на 8%

КАМАЗ в ноябре снизил производство на 8,3%, выпустив 3809 грузовых автомобилей, включая 150 грузовиков КАМАЗ-54901 и 107 грузовиков КАМАЗ-5490 нового модельного ряда. По итогам 11 месяцев 2022 года с конвейера предприятия сошло 39849 машин, что на 0,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, снижение производства месяц к месяцу связано со значительным увеличением компанией выпуска полноприводных грузовиков, на которые наблюдается повышенный спрос со стороны федеральных заказчиков. Производство грузовиков этого типа отличается повышенными трудозатратами и влияет на темп сборки на конвейере.

Что касается автомобилей поколения К4 и К5, КАМАЗ намерен выдерживать ритм их производства на уровне не менее 100 и 150 автомобилей соответственно до конца года. А с февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран. В результате КАМАЗ намерен ежемесячно производить по 500 автомобилей поколения К5, с дальнейшим увеличением производственного плана до 700 - 1000 автомобилей ежемесячно.

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Фото: КАМАЗ