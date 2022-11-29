Иран намерен поставить в Россию автомобили на 300 млн долларов

Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 млн долларов. Об этом агентству Fars сообщил глава иранской Ассоциации производителей автозапчастей Мохаммед Реза Наджафи Манеш.

По его словам, иранские автомобили уже импортируют Армения и Азербайджан, также Иран экспортировал около тысячи автомобилей в Венесуэлу. Г-н Манеш заявил, что, Тегеран планирует продолжать сотрудничество с Россией и Венесуэлой в этой сфере. Так, например, ожидается, что уже весной 2023 года до нашей страны доберутся автомобили Iran Khodro и Saipa Shahin.

Как отмечает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто, если попытаться ввозить в нашу страну иранские автомобили, они окажутся существенно дороже, чем на своем домашнем рынке (из-за таможенных пошлин, НДС, а также утилизационного сбора). Успех (особенно на фоне отсутствия конкурентов) может быть только в том случае, если Iran Khodro или другая компания решат собирать машины в России и смогут получать поддержку правительства и компенсации в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Подробнее о перспективах иранских автомобилей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Iran Khodro