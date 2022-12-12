Минпромторг пообещал поддержку вновь пришедшим автопроизводителям

В случае налаживания производства в России, в том числе заключения технологического партнерства с российскими автопроизводителями, зарубежные автокомпании вправе рассчитывать на меры поддержки со стороны государства.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минпромторге, уточнив, что речь идет, в частности, о таких мерах, как специнвестконтракты (СПИК 1.0 и СПИК 2.0), направленные на стимулирование инвестиций в промпроизводство в России, программа поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Также в этом году стартовала программа «Автокомпоненты», которая реализуется совместно с Фондом развития промышленности. Кроме того, работают адресные программы стимулирования спроса и ряд других мер поддержки отрасли.

«Данный комплекс мер также доступен иностранным инвесторам, принявшим стратегическое решение о долгосрочном партнерстве и инвестировании в развитие технологий в России», – подчеркивают в Минпромторге.

По словам председателя Совета директоров «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина, авторитейл Российской Федерации в настоящее время испытывает беспрецедентное давление со стороны недружественных стран. По количеству введенных санкций Россия опередила такие страны, как Иран, Сирию, Северную Корею и другие. На 1 ноября 2022 года из 60 автомобильных брендов на российском рынке осталось только 14. Три российских (LADA, ГАЗ, УАЗ) и исключительно китайские бренды (Haval, Chery, Geely, EXEED, Changan, FAW, OMODA, GAC, Dongfeng, Great Wall, JAC). Как следствие, после ухода многих зарубежных брендов, рынок новых автомобилей в России сократится минимум на 1,1 млн сделок. Так, в 2022 году вместо привычных продаж автомобилей в размере 1,5 – 1,7 млн единиц, будет продано в лучшем случае 650 тыс. автомобилей. По самым оптимистичным прогнозам, количество брендов в 2023 году может увеличиться за счет прихода иранского автопроизводителя (Iran Khodro), начала продаж автомобилей бренда «Москвич» и 2 – 3 китайских автопроизводителей. С учетом этого, количество представленных в России брендов вряд ли превысит 17 – 18.

Подробнее о тенденциях на российском авторынке в 2023 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».