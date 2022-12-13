Импорт легковых автомобилей с пробегом в РФ вырос на 83%

В Россию стали заметно больше ввозить легковых автомобилей с пробегом, а новых – меньше. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к онлайн-эфиру «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года», который прошел сегодня.

Так, по данным АО «ППК»*, за 11 месяцев 2022 года в нашу страну было импортировано почти 383 тысячи легковых автомобилей. Из них 221 264 единицы составили подержанные машины, объем ввоза которых вырос на 82,6% (по отношению к январю – ноябрю 2021-го). Оставшиеся 161 712 экземпляров – это новые автомобили, объем импорта которых, напротив, снизился (-26%).

В рамках прошедшего онлайн-эфира эксперты агентства особое внимание уделили статистике по импорту за ноябрь. Так, в последний месяц осени в РФ было ввезено 63,6 тысячи легковых автомобилей (новых и подержанных). И это максимальный результат с начала года.

Из данного количества 26 208 машин пришлось на новые. При этом доля физических лиц здесь составила 36%. Как отметил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, до апреля 2022 года доля физических лиц, привозящих новые автомобили, составляла всего 10%. Однако по мере выстраивания логистических цепочек и увеличения количества тех, кто занялся таким ввозом, этот показатель начал расти и в сентябре даже превысил 50%. «Физикам» привезти автомобиль из-за границы гораздо проще, чем юрлицам – меньше пошлин и оформляемых документов. На увеличение доли физических лиц повлиял выгодный курс валют и высокие цены на автомобили в целом.

Ситуация по ввозу подержанных машин несколько иная: 99% импортируемых машин с пробегом принадлежит «физикам» и лишь 1% – юридическим лицам. За ноябрь в Россию было импортировано 37 349 легковых автомобилей с пробегом. Ввоз б/у автомобилей в Россию растет с мая нынешнего года.

В ходе прошедшего мероприятия эксперты также отметили, что на рост импорта в значительной степени влияет разрешенный параллельный импорт. Однако провести четкую границу и выделить внутри импорта собственно параллельный импорт с максимальной точностью пока довольно проблематично.