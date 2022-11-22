Минпромторг продлил госпрограмму льготного автокредитования на декабрь

Госпрограмма льготного автокредитования, срок действия которой должен был завершиться 1 декабря, продлена до 20 декабря 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, добавив, что после этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года.

Согласно данным Минпромторга РФ, объем продаж по программе льготного автокредитования по состоянию на начало ноября составил 34131 автомобиль, объем предоставленных скидок – 7 млрд рублей. Общий бюджет программы на 2022 год составляет 9,7 млрд рублей, ожидаемый объем продаж – не менее 50 тыс. автомобилей.

Напомним, в рамках программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. По льготным автокредитам доступны все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Ранее Минпромторг расширил действие программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооруженных силах. Кроме того, госпрограмма доступна семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

По мнению начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексея Бочарникова, программа льготного автокредитования стала мощным инструментом поддержки автомобильного рынка. Она позволяет поддержать большее количество потенциальных заемщиков, а автопроизводителям прогнозировать объемы продаж в среднесрочной перспективе.

«На авторынке именно выдачи по госпрограмме нивелируют сниженный сегодня на фоне последних геополитический событий покупательский спрос. В «Открытии Авто» количество выдач по автокредитам, оформленных по госпрограмме, увеличилось с 16% в момент старта в августе до 32% выдач в октябре. В ноябре при этом уже практически половина всех выдач простимулирована госпрограммой. С начала действия госпрограммы в августе и до середины ноября в банке было выдано более 6,4 тыс. автокредитов на 4,3 млрд рублей, из которых 90% было оформлено на финансирование покупки машин марки LADA (90%). При этом кроссовер Haval, который появился в госпрограмме позже ее старта, уже достиг 7% доли от ее объемов. Также в программе 2% выданных займов пришлось на УАЗ и менее процента – на ГАЗ и ВИС. По моделям в пятерке лидеров по продажам оказались LADA Granta (62%), LADA Niva Travel (11%), Haval Jolion (7%), LADA Niva Legend (7%) и LADA Vesta (5%)», – рассказал заместитель лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александр Потапов.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ