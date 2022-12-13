Запуск производства электрогрузовика EVM Pro отложен на 1 квартал 2023 года

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» сдвинула старт серийного производства электрогрузовика EVM Pro на первый квартал 2023 года. Об этом в интервью агентству «ТАСС» сообщил гендиректор производителя Илья Рашкин, пояснив, что сдвиг сроков связан с поиском нового партнера вместо венчурного фонда VEB Ventures, который фактически приостановил работу после начала СВО.

При этом он не раскрыл нового инвестора, сделка с которым находится в финальной стадии. Кроме того, у компании также возникли сложности в связи с тем, что некоторые станки закупались в Европе, однако по понятным причинам было решено отказаться от этих поставок и искать аналоги в Китае. Напомним, изначально планировалось, что запуск серийного производства произойдет в третьем квартале 2022-го, позже срок был сдвинут на конец года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в аугусте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Москвы и производитель коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» подписали специнвестконтракт, согласно которому компания EVM обязуется в течение 4,5 лет инвестировать в проект 286 млн рублей. До окончания действия СПИКа планируется выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта. Производственная площадка компании EVM планируемой мощностью до 1 тыс. автомобилей в год расположена на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн рублей.

Электрический грузовик EVM PRO создан в сотрудничестве с Ульяновским автозаводом на базе шасси УАЗ «Профи». Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Ключевые характеристики электрогрузовика включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды. Стоимость EVM PRO составит порядка 4,5 млн рублей, без учета возможных госсубсидий.

О том, какой электрогрузовик уже доступен российским покупателям, можно узнать здесь.

Фото: EVM