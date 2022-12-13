В России представлен новый бренд бизнес-внедорожников Tank

Новый автомобильный бренд от Great Wall под названием Tank представлен в России. Первыми моделями на российском рынке станут Tank 300 и Tank 500, которые должны появиться в продаже в первой половине 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отвечая запросам времени, Tank в России предлагает гибридную модель продаж, сочетающую традиционный визит в дилерский центр и прямые онлайн-продажи. Первые дилерские центры Tank в 2023 году начнут работу в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Как ранее стало известно, модель 300 получила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и мотор с крутящим моментом 381 Нм. Внедорожник оснащен поперечными рычагами спереди и неразрезным мостом сзади в подвеске. Автомобиль оборудован креслами с массажем, системой камер и датчиков с круговым обзором.

Что касается Tank 500, этот внедорожник получил набор «умных функций», датчиков и камер, возможность выбора между девятью режимами движения, функцию регулировки климат-контроля для задних пассажиров и возможность видеть происходящее под передними колесами во время езды.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Tank