КАМАЗ локализует кабину грузовиков поколения К5 к марту 2023 года

КАМАЗ планирует полностью локализовать производство кабины грузовиков нового поколения К5 к марту 2023 года. Об этом в интервью корпоративному изданию «Вести КАМАЗа» сообщил глава компании Сергей Когогин. Речь идет о локализации деталей интерьера, каркас кабины K5 уже локализован, уточнили агентству «Интерфакс» в пресс-службе КАМАЗа.

В настоящее время КАМАЗ выпускает грузовики сразу трех поколений: «классический» К3 с собственной кабиной, а также К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. В марте после ввода санкций и ухода с российского рынка германской Daimler Truck AG у КАМАЗа возникли сложности с производством грузовиков двух последних поколений.

Как заявлял ранее Сергей Когогин, отказываться от перспективной линейки автомобилей К5, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют. Кроме того, топ-менеджментом КАМАЗа предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году КАМАЗ сохранит производство грузовиков на уровне прошлогодних результатов – 44,1 тыс. машин – или чуть превысит их. А вот производственные планы на 2023 год на предприятии не раскрывают. При этом отмечается, что сейчас большой спрос на полноприводные автомобили. В следующем году их доля в общем объеме выпуска продукции КАМАЗа увеличится, планируется нарастить и темп сборки главного сборочного конвейера.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ