Toyota уволила основную часть сотрудников российского завода

Петербургский завод Toyota планирует завершить увольнение сотрудников до конца 2022 года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», добавив, что на сегодняшний день большая часть работников предприятия уволена по соглашению сторон, и в штате филиала в настоящее время числится 137 сотрудников. По оценке компании, общее количество сотрудников «Тойота Мотор» на сентябрь текущего года составляло 2,35 тыс. человек.

В сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Напомним, петербургский завод Toyota приостановил свою работу с 4 марта 2022 года в связи с разрывом логистических цепочек. На предприятии выпускались бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер RAV4. Мощности завода «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования предприятия в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

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Фото: Toyota