Эксперты рассказали об итогах автопрома за ноябрь

Современное положение дел в автопроме обсудили эксперты во время прошедшего сегодня онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года».

Так, по данным АО «ППК»*, в ноябре 2022 года на заводах ЕАЭС, было произведено 33,3 тыс. легковых автомобилей для внутреннего рынка России. По сравнению с тем же месяцем прошлого года это меньше на 58%.

В пятерке предприятий-лидеров – АВТОВАЗ (произвел в ноябре 23,1 тыс. легковых автомобилей), тульский завод Haval (4,3 тыс. шт.), белорусский «Белджи» (2,8 тыс. шт.), УАЗ (2 тыс. шт.), липецкий «Моторинвест» (0,5 тыс. шт).

Какие модели лидируют по выпуску? В ТОП-5 по итогам ноября вошли: LADA Granta (15,1 тыс. шт.), LADA Niva Travel (4,2 тыс. шт.), LADA Niva Legend (3,8 тыс. шт.), Geely Coolray (2,2 тыс. шт.) и Haval F7 (1,9 тыс. шт.).

Пока ситуация оптимизма не вызывает, констатировал директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков: «Автопрома, который строили все последние годы, нет. Весь автопром в лице кластеров в Калуге, Нижнем Новгороде, Елабуге и других – существовать перестал. Главный вопрос: как будем все это реанимировать? На сегодняшний день вопросов больше, чем ответов…».

В структуре производства вместе с закрытием ряда предприятий произошли серьезные изменения.

Эксперты подсчитали, что в структуре легкового автопрома за ноябрь по типу кузова лидируют универсалы (в этот сегмент по умолчанию относятся почти все SUV) с долей 52%. На седаны пришлось 32%, на хэтчбеки – 14%, на пикапы и лифтбеки – по 1%.

Что касается типа топлива, то 98,2% произведенных легковых машин – бензиновые, 1,5% – электрические, 0,3% – дизельные.

Наряду с положением дел в автопроме эксперты обсудили и ситуацию на авторынке, а также с импортом, автокредитами и ценами. Более подробно об этом можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ