Автомобили Aurus Senat локализованы почти на 70%

Уровень локализации представительского седана Aurus Senat достиг 68%. Об этом сообщил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов на открытии в Санкт-Петербурге шоу-рума «Aurus Автодом», отметив, что дальнейший план по увеличению локализации составляет более 10% в среднесрочной перспективе. По его словам, компания столкнулась с трудностями в работе с европейскими поставщиками, при этом существует более сотни российских поставщиков компонентов для Aurus.

Напомним, серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, где в конце ноября нынешнего года также налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus. В 2025 году предприятие в Елабуге планирует освоить производство удлиненной версии седана Senat, который, в свою очередь, к тому времени пройдет фейслифтинг.

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Фото: Aurus

