Российский рынок новых автобусов в ноябре вырос на 4,5%

По итогам ноября 2022 года объем рынка новых автобусов в РФ составил 1210 единиц, что на 4,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом по сравнению с октябрем рынок вырос на 86,4%. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Эксперты отмечают, что 93% российского рынка новых автобусов в ноябре пришлось на пять брендов, причем половина из них – это продукция Павловского автозавода. Так, в прошлом месяце было куплено 559 автобусов марки PAZ – на 24% ниже результата ноября 2021-го. Второе место в рейтинге занял китайский Yutong (215 шт.; рост в 4,7 раза). В пятерку лидеров попали и три отечественных бренда – Volgabus (141 шт.), NEFAZ (117 шт.; +10,4%) и LIAZ (93 шт.; +14,8%). Показатели каждого из оставшихся участников рынка не дотянули и до 50 единиц.

В модельном рейтинге первенствует PAZ 3204, результат которого в последний месяц осени составил 315 экземпляров. Далее следует еще одна модель Павловского завода – PAZ 3205 (152 шт.). Кроме них, в ТОП-5 также попали: NEFAZ 5299 (117 шт.), Yutong ZK6122H9 (114 шт.) и LIAZ 5292 (91 шт.).

Что касается итогов 11 месяцев 2022 года, то объем рынка новых автобусов в нашей стране за этот период составил 10 738 штук. Это на 4,4% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года.

Более детальную информацию о ноябрьских итогах рынка можно получить в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет 13 декабря. Подробности и регистрация – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: nefaz.ru