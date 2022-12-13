АВТОВАЗ рассказал о планах на 2023 год

В Минпромторге РФ 12 декабря состоялось очередное заседание Совета директоров АВТОВАЗа, участники которого обсудили результаты деятельности компании в 2022 году, реализацию планов по локализации и замещению необходимых для производства компонентов, а также производственные планы на 2023 год.

Согласно целям, озвученным Советом директоров АВТОВАЗа, в течение 2023 года предприятие запустит серийное производство рестайлинговой LADA Vesta и возобновит производство LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года АВТОВАЗ выпустит опытную партию электрических фургонов e-Largus на производственной площадке в Ижевске, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Также в 2023 году предприятие нацелено вернуть в комплектации автомобилей антиблокировочную систему тормозов. Компания продолжит повышать уровень локализации уже выпускаемых автомобилей и развивать новые проекты.

Напомним, в 2022 году восстановление логистических цепочек и оперативная замена более 200 позиций компонентов и материалов, ранее заблокированных к поставке, способствовали восстановлению производства и поэтапному возвращению на выпускаемые заводом автомобили многих опций, в частности, подушек безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, кондиционера, мультимедиа и т.д. Как сообщалось ранее, в течение 2024 года АВТОВАЗ планирует возобновить производство автомобилей LADA с электронной системой контроля устойчивости (ESP) и автоматической коробкой передач.

В ноябре нынешнего года доля марки LADA на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей России превысила 40%. В 2023 году АВТОВАЗ нацелен на сохранение доли около 40% российского автомобильного рынка, а также перезапуск экспортных продаж.