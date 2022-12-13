АВТОВАЗ рассказал о планах на 2023 год

В Минпромторге РФ 12 декабря состоялось очередное заседание Совета директоров АВТОВАЗа, участники которого обсудили результаты деятельности компании в 2022 году, реализацию планов по локализации и замещению необходимых для производства компонентов, а также производственные планы на 2023 год.
Согласно целям, озвученным Советом директоров АВТОВАЗа, в течение 2023 года предприятие запустит серийное производство рестайлинговой LADA Vesta и возобновит производство LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года АВТОВАЗ выпустит опытную партию электрических фургонов e-Largus на производственной площадке в Ижевске, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Также в 2023 году предприятие нацелено вернуть в комплектации автомобилей антиблокировочную систему тормозов. Компания продолжит повышать уровень локализации уже выпускаемых автомобилей и развивать новые проекты.
Напомним, в 2022 году восстановление логистических цепочек и оперативная замена более 200 позиций компонентов и материалов, ранее заблокированных к поставке, способствовали восстановлению производства и поэтапному возвращению на выпускаемые заводом автомобили многих опций, в частности, подушек безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, кондиционера, мультимедиа и т.д. Как сообщалось ранее, в течение 2024 года АВТОВАЗ планирует возобновить производство автомобилей LADA с электронной системой контроля устойчивости (ESP) и автоматической коробкой передач.
В ноябре нынешнего года доля марки LADA на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей России превысила 40%. В 2023 году АВТОВАЗ нацелен на сохранение доли около 40% российского автомобильного рынка, а также перезапуск экспортных продаж.
Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ в 2023 году планирует поставить на экспорт около 20 тыс. автомобилей LADA, а основными внешними рынками для предприятия станут Белоруссия и Казахстан, а также, возможно, некоторые другие страны СНГ. В частности, АВТОВАЗ готов к возобновлению производства автомобилей LADA на казахстанском заводе «Сарыаркаавтопром» в Костанае, куда поставки машинокомплектов были приостановлены в первом квартале этого года. Кроме того, АВТОВАЗ изучает новые экспортные рынки для поставок автомобилей LADA, прежде всего, в страны Африки.
По словам председателя Совета директоров АВТОВАЗа Дениса Мантурова, ключевыми задачами для АВТОВАЗа на 2023 год являются расширение модельного ряда и наращивание объемов производства. Предметом особого внимания со стороны государства станет повышение уровня доступности автомобилей и контроль за ценообразованием.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года. В настоящее время АВТОВАЗ выпускает внедорожники LADA Niva Legend и Niva Travel.
«Автомобили Niva Travel и Legend имеют своих приверженцев, для которых очень важна уверенность в возможностях машины вне дорог. Городские кроссоверы, не обладающие постоянным полным приводом, имеют свою аудиторию, и именно для них разрабатывается кроссовер на базе LADA Vesta», – заявил агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор «Прагматика LADA» Игорь Бадер.
По мнению генерального директора маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, кроссовер на базе LADA Vesta будет пользоваться спросом у россиян и сможет составить конкуренцию китайским «одноклассникам».
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Фото: АВТОВАЗ, АВТОСТАТ