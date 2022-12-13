«Автотор» начал сборку автомобилей трех китайских брендов

Калининградский завод «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и возобновил сборку автомобилей. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отметив, что названия брендов он пока не может придать огласке. По его словам, до конца года предприятие планирует выпустить от 1,5 до 2 тыс. машин. Производственный план «Автотора» на 2023 году предусматривает выпуск не менее 50 тыс. автомобилей, а в случае привлечения новых партнеров эта цифра может составить и 100 тыс. машин.

Как писала ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, китайский государственный автоконцерн BAIC и калининградский «Автотор» договариваются о сборке автомобилей и в ближайшее время могут подписать соглашение о сотрудничестве. Наиболее вероятная модель для локализации в России – среднеразмерный седан BAIC D50/U5, оснащенный бензиновым мотором в 1,5 л с турбонаддувом мощностью 150 л.с., либо электродвигателем. Впрочем, BAIC не единственный автопроизводитель из Китая, с которым «Автотор» ведет переговоры – среди потенциальных партнеров предприятия называются также подразделения Chery.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале октября калининградский завод «Автотор» начал работы по переналадке конвейера и подготовке к запуску производства автомобилей новых брендов. В следующем году «Автотор» также планирует начать выпуск электромобилей и двигателей для них. На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

Напомним, в конце сентября «Автотор» завершил производство автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. Ранее на предприятии в Калининграде выпускались также автомобили BMW, однако их выпуск был приостановлен еще в начале марта в связи с геополитической обстановкой и разрывом логистических цепочек. По словам основателя «Автотора» Владимира Щербакова, при изменении ситуации компания готова возобновить контрактную сборку с этими партнерами.

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Фото: «Автотор»