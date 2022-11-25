Первые 100 автомобилей OMODA С5 проданы в России

Официальные дилерские центры марки OMODA начали продажи кроссоверов С5. На сегодняшний день первая партия из 100 автомобилей уже передана клиентам. Ожидается, что до конца ноября на дорогах нашей страны появится не менее 1000 кроссоверов С5, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Новинка представлена на российском рынке в трех комплектациях по цене от 2 млн 429 тыс. 900 рублей до 2 млн 699 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Напомним, на сегодняшний день новый OMODA C5 доступен на российском рынке с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. По данным дилеров, в первом квартале 2023 года на российском рынке ожидается OMODA C5 с полным приводом. Кроме того, к середине следующего лета российскую линейку OMODA должны пополнить новый кроссовер и седан – это будет Chery Arrizo 6 PRO, который появится на российском рынке под брендом OMODA. К 2025 году модельный ряд OMODA будет дополнительно расширен и обновлен.

«Преимуществами OMODA C5 выступают хорошо зарекомендовавшая себя связка 1,5-литрового турбомотора и вариатора CVT25. Также нельзя обойти стороной футуристичный дизайн экстерьера и интерьера автомобиля. Кроме того, традиционно для китайских производителей, OMODA C5 предлагает клиентам широкий спектр функционального оснащения, которое не всегда есть у более дорогих брендов. Мы считаем, что у OMODA C5 есть все шансы навязать конкуренцию бестселлерам сегмента», – комментирует исполнительный директор компании EXPOCAR Сергей Фирсов.

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Фото: «Аларм-Моторс»