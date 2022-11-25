Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

Несмотря на экономические проблемы и падение нашего авторынка, полку «китайцев» все прибывает. Очередная новинка: кроссовер Omoda C5. Между прочим, это – отдельный бренд, вернее, суббренд популярной компании Chery. И С5 – первая ласточка в будущем модельном ряду. Для начала – немного общей информации. «Омода» на китайском рынке – это название еще одного семейства автомобилей «Чери» (как «Тигго»), но в отдельный бренд там они не выделены. Однако в России и в Казахстане маркетологи китайской компании решили создать новую самостоятельную молодежную автомобильную марку с отдельным, но вполне четким позиционированием. Причем в планах компании – вывести на рынок не только линейку автомобилей, но и серию стильных аксессуаров и молодежной одежды. Круто, правда?

И сделали это очень быстро – буквально за считанные месяцы. Даже не успели поменять надпись Chery на руле, хотя спереди и сзади на кузове написано крупными буквами OMODA (впрочем, в следующей партии эту «ошибку» пообещали исправить, и я верю). В иерархической лестнице «Омода», как автомобиль для молодых и стильных, стоит чуть выше семейной марки «Чери», но на территорию премиального бренда «Эксид» не посягает. И продаваться машины «Омода» будут в отдельных салонах (хотя, скорее всего, они будут располагаться рядом с другими центрами «Чери»). До конца года в России планируется открыть более сотни специализированных салонов. Будущим дилерам пообещали, что они уже в следующем году получат не только более широкую линейку модификаций С5, но и две совершенно новые модели… Впрочем, это – в будущем. А пока пришло время присмотреться к первому «посланцу» нового бренда – компактному городскому кроссоверу С5.

ВСТРЕЧАЕМ ПО ОДЕЖКЕ Новый кроссовер чуть длиннее (на 8 см) соплатформенного «Тигго 4 ПРО» и на 10 см меньше «Тигго 7 ПРО». Но насколько он отличается от своих родственников! Футуристический дизайн – именно так написано в презентации – вот главное, что выделяет С5. Чтобы описать форму кузова, в компании даже применили редкий термин «фастбек». Я так понимаю, что это – нечто среднее между хэтчем и купе. Впрочем, разве дело в терминах? Главное, что дизайн у нового автомобиля удался, цепляет на 100%! Чего только стоит сумасшедшая, притягивающая взгляд гигантская решетка радиатора с множеством ромбовидных ячеек. И анфас, и в профиль машина – чистый космос! Парящая линия крыши, красные линии в оформлении, необычная комбинация передней и задней оптики… Стильно, модно, в самых актуальных трендах мирового дизайна. Причем даже в базовом исполнении кроссовер не будет скучным и бедным – светодиодная оптика и 18-дюймовые колеса положены всем без исключения.

А в салоне в любом случае – спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, в богатой комплектации они обтянуты светло-коричневой кожей с аккуратной прострочкой. При этом все сиденья с подогревом, а передние еще и с вентиляцией. Вместо приборной панели – пара 10,25-дюймовых дисплеев в едином корпусе. Скроено и подогнано все очень хорошо, из качественных материалов, и с хорошим вкусом. Да и электронная начинка по-китайски привычно богатая, все положенные по самым высоким современным стандартам системы безопасности и развлечения – присутствуют. И перечислять их даже смысла не имеет. Не очень понравилась обзорность назад – из-за узкого заднего стекла и зачерненных (по нынешней моде) окошек около задних стоек. Но быстро привыкаешь пользоваться большими боковыми зеркалами, а при парковке, обгонах и в крутых поворотах помогает отличная система кругового обзора.

На втором ряду эффект покатой крыши, естественно, ощущается, но в целом здесь не тесно. Два пассажира разместятся комфортно, а вот троим будет тесновато. Есть собственная система управления климатом и почему-то один USB-вход.

Что еще понравилось – так это шумоизоляция салона. Лобовое стекло и передние боковые окна двойные, поэтому здесь очень тихо, и о том, что двигатель работает, узнаешь разве что при резком разгоне. Багажное отделение – невеликое, хотя для городской жизни 380 литров вполне достаточно. Если надо перевезти крупные предметы, можно сложить спинку заднего дивана, тогда образуется большая ровная площадка. Зато багажник можно открыть множеством разных способов: нажать кнопку на брелоке, на самой двери или около руля, а можно просто постоять сзади – и дверь распахнется сама (но при этом брелок должен быть у вас в кармане).

ПОЕХАЛИ ПО ДОРОЖКЕ С технической точки зрения С5 не является для компании «Чери» принципиально новым автомобилем. Как я уже сказал, кроссовер построен на той же платформе, что и «Тигго 4 ПРО» (кстати, говорят, что создавать ее помогали инженеры компании «Ленд Ровер»). Под капотом кроссовера длиной 4,4 м – опять же хорошо знакомая парочка: 1,5-литровый турбомотор мощностью под полторы сотни сил и вариатор. Привод – только передний.

Едет С5 вполне бодро, но, увы, не так зажигательно, как выглядит. Вроде бы достойные паспортные данные (разгон до сотни за 9,9 секунды, максимальная скорость – до 195 км/ч) подтверждаются практикой, но… как мне кажется, «молодежному кроссоверу» пока не хватает огонька. Хотя меня, человека уже далеко не юного, темперамент машины вполне устроил. А в условиях городских вообще ни у кого претензий быть не может – автомобиль адекватно откликается на нажатие педали газа, резво стартует со светофора и при этом не напрягает высоким расходом топлива. Скажу сразу, что у меня борткомпьютер показал по итогам трех дней езды в смешанном режиме 6,9 л на 100 км. Очень неплохо, особенно если вспомнить, что компания разрешает пользоваться 92-м бензином. На трассе я без проблем разгонялся до разрешенных 130 км/ч. Вообще у С5 предусмотрено два режима движения – «Эко» и «Спорт». Первый формально предназначен для неспешного передвижения, без обгонов и резких ускорений. В городе он меня вполне устраивал. Но на трассе рекомендую «спортивный» режим. Определение поставил в кавычки, потому что все изменения – на уровне субъективных ощущений. Да, вроде педаль газа становится чуть отзывчивее, а новые настройки вариатора позволяют быстрее раскручивает двигатель... Честно говоря, разница не принципиальная. В любом случае, автомобиль позволяет водителю уверенно обгонять даже на высокой скорости, хотя в крутых виражах может появиться не очень приятная боковая раскачка. Однако при спокойном стиле вождения вы об этом можете и не узнать вовсе.

Подвеска неплохо справляется с небольшими неровностями, легко преодолевает лежачих полицейских, а вот на разбитой асфальтовой или проселочной дорогах лучше не разгоняться: потряхивает изрядно. Впрочем, пробить подвеску не удалось, и на том спасибо. Внедорожные качества у кроссовера совсем невеликие. Дорожный просвет у «Омоды» – 190 мм, есть пластиковая защита под двигателем, а также юбка из неокрашенного пластика по нижней части кузова. Вот и все; никаких дополнительных внедорожных электронных режимов нет. На подъезде к Плесу (наш тест проходил по маршруту «Золотого кольца») мы по ошибке свернули на раскисшую грунтовку – перед этим прошел снег и сразу растаял. Автомобиль на зимней резине не сплоховал, вывез… Хотя, честно говоря, в какой-то момент я уже решил, что придется идти за помощью. Что дополнительно порадовало, так это то, как надежно защищены от грязи пороги – после поездки на них не было никаких следов (а вот на боках – немало!).

Так что, с одной стороны, за три дня и 800 км пробега ничего выдающегося в ходовых качествах этого кроссовера обнаружить не удалось. С другой – и серьезных недостатков не нашлось! Тем более, что в нынешних условиях дефицита сравнивать этот автомобиль можно… разве что с другим автомобилем той же компании. Или с кроссовером другого китайского бренда. И вы совсем не будете разочарованы! Кстати, в Китае у C5 есть модификация со 197-сильным турбомотором и роботизированной коробкой. Говорят, что есть наработки и по полноприводному варианту. Будем надеяться, что все эти модификации доедут в будущем году до России и порадуют любителей быстрой езды. ВСТРЕТИМСЯ НА КАССЕ Пока C5 предлагается в России в трех комплектациях по цене от 2 429 900 рублей без учета разных скидок. Даже в базовой комплектации кроссовер оснащен очень небедно: есть четыре подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, система бесключевого доступа и функция дистанционного запуска двигателя, «теплые» функции плюс продвинутая мультимедийная система.

Мне более всего пришлась по вкусу комплектация Lifestyle (2 569 900 рублей). Там появляются система кругового обзора, электропривод крышки багажника, вентиляция передних сидений и т.д. Ну, а в топовой комплектации Ultimate (2 699 900 рублей) будут еще и люк, электропривод переднего пассажирского сиденья (от этого я готов отказаться), а также набор современных систем безопасности (включая адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновений при движении задним ходом). А еще в комплекте идут красные тормозные суппорта! Дорого это или дешево? Например, максимально близкий по технике и оснащению «Чери Тигго 4 ПРО» будет дешевле всего на 100 тысяч, а «Джили-Кулрей» – чуть подороже (буквально на несколько тысяч). В общем, сравнивать больше не с кем… Omoda C5 наверняка будет пользоваться спросом. Яркая внешность привлечет внимание в потоке, а едет при этом автомобиль совсем неплохо. И очень хорошо, что на нашем небогатом рынке стало одной интересной моделью больше. Она может стать альтернативой прежним бестселлерам – Kia Seltos, Nissan Qashqai, Skoda Karoq.