Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое | АВТОСТАТ

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

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Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

Легковые автомобили китайских брендов в России
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Несмотря на экономические проблемы и падение нашего авторынка, полку «китайцев» все прибывает. Очередная новинка: кроссовер Omoda C5. Между прочим, это – отдельный бренд, вернее, суббренд популярной компании Chery. И С5 – первая ласточка в будущем модельном ряду.

Для начала – немного общей информации. «Омода» на китайском рынке – это название еще одного семейства автомобилей «Чери» (как «Тигго»), но в отдельный бренд там они не выделены. Однако в России и в Казахстане маркетологи китайской компании решили создать новую самостоятельную молодежную автомобильную марку с отдельным, но вполне четким позиционированием. Причем в планах компании – вывести на рынок не только линейку автомобилей, но и серию стильных аксессуаров и молодежной одежды. Круто, правда?

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

И сделали это очень быстро – буквально за считанные месяцы. Даже не успели поменять надпись Chery на руле, хотя спереди и сзади на кузове написано крупными буквами OMODA (впрочем, в следующей партии эту «ошибку» пообещали исправить, и я верю).

В иерархической лестнице «Омода», как автомобиль для молодых и стильных, стоит чуть выше семейной марки «Чери», но на территорию премиального бренда «Эксид» не посягает. И продаваться машины «Омода» будут в отдельных салонах (хотя, скорее всего, они будут располагаться рядом с другими центрами «Чери»). До конца года в России планируется открыть более сотни специализированных салонов. Будущим дилерам пообещали, что они уже в следующем году получат не только более широкую линейку модификаций С5, но и две совершенно новые модели…

Впрочем, это – в будущем. А пока пришло время присмотреться к первому «посланцу» нового бренда – компактному городскому кроссоверу С5.

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

ВСТРЕЧАЕМ ПО ОДЕЖКЕ

Новый кроссовер чуть длиннее (на 8 см) соплатформенного «Тигго 4 ПРО» и на 10 см меньше «Тигго 7 ПРО». Но насколько он отличается от своих родственников! Футуристический дизайн – именно так написано в презентации – вот главное, что выделяет С5. Чтобы описать форму кузова, в компании даже применили редкий термин «фастбек». Я так понимаю, что это – нечто среднее между хэтчем и купе.

Впрочем, разве дело в терминах? Главное, что дизайн у нового автомобиля удался, цепляет на 100%! Чего только стоит сумасшедшая, притягивающая взгляд гигантская решетка радиатора с множеством ромбовидных ячеек. И анфас, и в профиль машина – чистый космос! Парящая линия крыши, красные линии в оформлении, необычная комбинация передней и задней оптики… Стильно, модно, в самых актуальных трендах мирового дизайна. Причем даже в базовом исполнении кроссовер не будет скучным и бедным – светодиодная оптика и 18-дюймовые колеса положены всем без исключения.

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

А в салоне в любом случае – спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, в богатой комплектации они обтянуты светло-коричневой кожей с аккуратной прострочкой. При этом все сиденья с подогревом, а передние еще и с вентиляцией. Вместо приборной панели – пара 10,25-дюймовых дисплеев в едином корпусе. Скроено и подогнано все очень хорошо, из качественных материалов, и с хорошим вкусом. Да и электронная начинка по-китайски привычно богатая, все положенные по самым высоким современным стандартам системы безопасности и развлечения – присутствуют. И перечислять их даже смысла не имеет.

Не очень понравилась обзорность назад – из-за узкого заднего стекла и зачерненных (по нынешней моде) окошек около задних стоек. Но быстро привыкаешь пользоваться большими боковыми зеркалами, а при парковке, обгонах и в крутых поворотах помогает отличная система кругового обзора.

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

На втором ряду эффект покатой крыши, естественно, ощущается, но в целом здесь не тесно. Два пассажира разместятся комфортно, а вот троим будет тесновато. Есть собственная система управления климатом и почему-то один USB-вход.

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

Что еще понравилось – так это шумоизоляция салона. Лобовое стекло и передние боковые окна двойные, поэтому здесь очень тихо, и о том, что двигатель работает, узнаешь разве что при резком разгоне. Багажное отделение – невеликое, хотя для городской жизни 380 литров вполне достаточно. Если надо перевезти крупные предметы, можно сложить спинку заднего дивана, тогда образуется большая ровная площадка. Зато багажник можно открыть множеством разных способов: нажать кнопку на брелоке, на самой двери или около руля, а можно просто постоять сзади – и дверь распахнется сама (но при этом брелок должен быть у вас в кармане).

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

ПОЕХАЛИ ПО ДОРОЖКЕ

С технической точки зрения С5 не является для компании «Чери» принципиально новым автомобилем. Как я уже сказал, кроссовер построен на той же платформе, что и «Тигго 4 ПРО» (кстати, говорят, что создавать ее помогали инженеры компании «Ленд Ровер»). Под капотом кроссовера длиной 4,4 м – опять же хорошо знакомая парочка: 1,5-литровый турбомотор мощностью под полторы сотни сил и вариатор. Привод – только передний.

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

Едет С5 вполне бодро, но, увы, не так зажигательно, как выглядит. Вроде бы достойные паспортные данные (разгон до сотни за 9,9 секунды, максимальная скорость – до 195 км/ч) подтверждаются практикой, но… как мне кажется, «молодежному кроссоверу» пока не хватает огонька. Хотя меня, человека уже далеко не юного, темперамент машины вполне устроил. А в условиях городских вообще ни у кого претензий быть не может – автомобиль адекватно откликается на нажатие педали газа, резво стартует со светофора и при этом не напрягает высоким расходом топлива. Скажу сразу, что у меня борткомпьютер показал по итогам трех дней езды в смешанном режиме 6,9 л на 100 км. Очень неплохо, особенно если вспомнить, что компания разрешает пользоваться 92-м бензином.

На трассе я без проблем разгонялся до разрешенных 130 км/ч. Вообще у С5 предусмотрено два режима движения – «Эко» и «Спорт». Первый формально предназначен для неспешного передвижения, без обгонов и резких ускорений. В городе он меня вполне устраивал. Но на трассе рекомендую «спортивный» режим. Определение поставил в кавычки, потому что все изменения – на уровне субъективных ощущений. Да, вроде педаль газа становится чуть отзывчивее, а новые настройки вариатора позволяют быстрее раскручивает двигатель... Честно говоря, разница не принципиальная. В любом случае, автомобиль позволяет водителю уверенно обгонять даже на высокой скорости, хотя в крутых виражах может появиться не очень приятная боковая раскачка. Однако при спокойном стиле вождения вы об этом можете и не узнать вовсе. 

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

Подвеска неплохо справляется с небольшими неровностями, легко преодолевает лежачих полицейских, а вот на разбитой асфальтовой или проселочной дорогах лучше не разгоняться: потряхивает изрядно. Впрочем, пробить подвеску не удалось, и на том спасибо. Внедорожные качества у кроссовера совсем невеликие. Дорожный просвет у «Омоды» – 190 мм, есть пластиковая защита под двигателем, а также юбка из неокрашенного пластика по нижней части кузова. Вот и все; никаких дополнительных внедорожных электронных режимов нет.

На подъезде к Плесу (наш тест проходил по маршруту «Золотого кольца») мы по ошибке свернули на раскисшую грунтовку – перед этим прошел снег и сразу растаял. Автомобиль на зимней резине не сплоховал, вывез… Хотя, честно говоря, в какой-то момент я уже решил, что придется идти за помощью. Что дополнительно порадовало, так это то, как надежно защищены от грязи пороги – после поездки на них не было никаких следов (а вот на боках – немало!).

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

Так что, с одной стороны, за три дня и 800 км пробега ничего выдающегося в ходовых качествах этого кроссовера обнаружить не удалось. С другой – и серьезных недостатков не нашлось! Тем более, что в нынешних условиях дефицита сравнивать этот автомобиль можно… разве что с другим автомобилем той же компании. Или с кроссовером другого китайского бренда. И вы совсем не будете разочарованы!

Кстати, в Китае у C5 есть модификация со 197-сильным турбомотором и роботизированной коробкой. Говорят, что есть наработки и по полноприводному варианту. Будем надеяться, что все эти модификации доедут в будущем году до России и порадуют любителей быстрой езды.

ВСТРЕТИМСЯ НА КАССЕ

Пока C5 предлагается в России в трех комплектациях по цене от 2 429 900 рублей без учета разных скидок. Даже в базовой комплектации кроссовер оснащен очень небедно: есть четыре подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, система бесключевого доступа и функция дистанционного запуска двигателя, «теплые» функции плюс продвинутая мультимедийная система.

Игорь Моржаретто: Omoda C5 – дело молодое

Мне более всего пришлась по вкусу комплектация Lifestyle (2 569 900 рублей). Там появляются система кругового обзора, электропривод крышки багажника, вентиляция передних сидений и т.д.

Ну, а в топовой комплектации Ultimate (2 699 900 рублей) будут еще и люк, электропривод переднего пассажирского сиденья (от этого я готов отказаться), а также набор современных систем безопасности (включая адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновений при движении задним ходом). А еще в комплекте идут красные тормозные суппорта!

Дорого это или дешево? Например, максимально близкий по технике и оснащению «Чери Тигго 4 ПРО» будет дешевле всего на 100 тысяч, а «Джили-Кулрей» – чуть подороже (буквально на несколько тысяч). В общем, сравнивать больше не с кем…

Omoda C5 наверняка будет пользоваться спросом. Яркая внешность привлечет внимание в потоке, а едет при этом автомобиль совсем неплохо. И очень хорошо, что на нашем небогатом рынке стало одной интересной моделью больше. Она может стать альтернативой прежним бестселлерам – Kia Seltos, Nissan Qashqai, Skoda Karoq.

OMODA C5

ТТХ.png

 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: suvкитайские автомобиликроссоверытест-драйвomodaomoda c5

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