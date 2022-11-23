Завод «Москвич» запустил производство автомобилей

Автозавод «Москвич» запустил серийное производство кроссоверов «Москвич 3». В январе 2023 года новинка должна поступить дилерам в Москве, а в марте продажи начнутся во всей России, сообщает портал Autonews.ru. До конца этого года предприятие планирует выпустить около 600 машин, в том числе 200 электромобилей.

Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, приоритетом завода «Москвич» станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов.

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», – сообщил глава Минпромторга.