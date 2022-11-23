Завод «Москвич» запустил производство автомобилей

Автозавод «Москвич» запустил серийное производство кроссоверов «Москвич 3». В январе 2023 года новинка должна поступить дилерам в Москве, а в марте продажи начнутся во всей России, сообщает портал Autonews.ru. До конца этого года предприятие планирует выпустить около 600 машин, в том числе 200 электромобилей.
Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, приоритетом завода «Москвич» станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов.
«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», – сообщил глава Минпромторга.
Напомним, ранее Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на две модели автомобилей, которые будут выпускаться на автозаводе «Москвич». Один из документов оформлен на автомобиль под названием «Москвич 3», который представляет из себя версию компактного кроссовера JAC JS4. Второй ОТТС касается модели «Москвич 3е», это копия электромобиля JAC iEVS4, у которого вместо традиционного мотора электрическая силовая установка.
Кроссовер «Москвич 3» оснащен бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм), работающим в сочетании с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Электрическая версия кроссовера под названием «Москвич 3e» получит электромотор мощностью 68 л.с. Запас хода у машины составляет 410 км.
Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.
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Фото: АЗ «Москвич»