Представлен 8-местный минивэн на базе LADA Granta

Нижегородское предприятие «Промышленные технологии» («Промтех») представило 8-местный минивэн LADA Granta Kub, который ожидается в продаже в феврале 2023 года. Предварительная стоимость новинки составляет 1 млн 750 тыс. рублей.
Автомобиль представляет собой переднюю часть от легковой модели LADA Granta, объединенную с надстройкой в виде силового металлического каркаса, который обшит цельноформованными панелями из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком изнутри. Удлиненная до 3050 мм колесная база улучшила устойчивость машины на дороге, сообщает пресс-служба «Промтех». На минивэне сохранились распашные двери второго ряда, при наличии спроса не исключен вариант появления и модификаций со сдвижными дверями.
LADA Granta Kub предлагается в двух вариантах: 5-местном и 8-местном. В первом случае за пассажирским диваном второго ряда размещается грузовая площадка 1540х1440 мм. Во втором – сзади устанавливается еще один 3-местный диван. Доступ на третий ряд обеспечивается через откидные кресла второго ряда. Высокие входные двери 1250 мм и салон высотой 1320 мм максимально упрощают процесс посадки.
Пассажирская версия LADA Granta Kub в базовом исполнении комплектуется 1,6-литровым 90-сильным бензиновым двигателем ВАЗ-11182. В качестве опции предлагается версия данного мотора с увеличенной до 116 л.с. мощностью. Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая.
Пассажирская версия LADA Granta Kub оснащается пневморессорной подвеской с регулировкой из салона. Благодаря изменению давления воздуха можно варьировать погрузочную высоту задних дверей от 700 мм при загрузке с асфальта до 780 мм для удобства погрузки с бордюра. Грузоподъемность автомобиля составляет 700 кг или 7 пассажиров и 175 кг багажа.
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Фото: «Промтех»