Представлен 8-местный минивэн на базе LADA Granta

Нижегородское предприятие «Промышленные технологии» («Промтех») представило 8-местный минивэн LADA Granta Kub, который ожидается в продаже в феврале 2023 года. Предварительная стоимость новинки составляет 1 млн 750 тыс. рублей.

Автомобиль представляет собой переднюю часть от легковой модели LADA Granta, объединенную с надстройкой в виде силового металлического каркаса, который обшит цельноформованными панелями из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком изнутри. Удлиненная до 3050 мм колесная база улучшила устойчивость машины на дороге, сообщает пресс-служба «Промтех». На минивэне сохранились распашные двери второго ряда, при наличии спроса не исключен вариант появления и модификаций со сдвижными дверями.

LADA Granta Kub предлагается в двух вариантах: 5-местном и 8-местном. В первом случае за пассажирским диваном второго ряда размещается грузовая площадка 1540х1440 мм. Во втором – сзади устанавливается еще один 3-местный диван. Доступ на третий ряд обеспечивается через откидные кресла второго ряда. Высокие входные двери 1250 мм и салон высотой 1320 мм максимально упрощают процесс посадки.