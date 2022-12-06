Рынок новых грузовиков в ноябре показал рост – впервые с марта

В ноябре 2022 года в России было куплено 7 996 новых грузовых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 0,5% больше, чем год назад. Если же сравнивать полученный результат с октябрьским, то здесь тоже наблюдается рост (+ 13,8%).

Особо стоит отметить, что начиная с марта, рынок новых грузовиков в нашей стране каждый месяц демонстрировал падение (в диапазоне от -13,5% до -44%), и вот в ноябре он показал небольшой, но все же рост.

Почти треть (32,8%) всех грузовых машин, приобретенных в прошлом месяце, пришлось на отечественный бренд KAMAZ, что эквивалентно 2 619 экземплярам (-12,4% к ноябрю прошлого года). Далее в марочном рейтинге следуют сразу три производителя из КНР – Shacman/Shaanxi (1 248 шт.; рост в 3,4 раза), SITRAK (829 шт.) и FAW (771 шт.; рост в 4,7 раза). Замыкает ТОП-5 белорусский MAZ (437 шт.; +28,5%). Порог в 5% по доле рынка сумел перешагнуть еще отечественный GAZ (425 шт.; -43,9%). У каждой из оставшихся марок этот показатель ниже указанного значения.

В модельном рейтинге «камазы» уступили первенство иностранцам. Первое место по объему рынка в ноябре занял новичок – китайский SITRAK C7H (829 шт.), доля которого превысила 10%. Отечественный KAMAZ 43118 (790 шт.) по итогам последнего месяца осени месяца занял второе место, но при этом его результат по сравнению с ноябрем 2021-го вырос на 42,9%. Кроме них, в первую пятерку вошли FAW CA3310 (668 шт.; рост в 6,2 раза), KAMAZ 65115 (654 шт.; +12,6%) и Shacman/Shaanxi SX3258 (459 шт.; рост в 2,9 раза).

По итогам 11 месяцев 2022 года объем российского рынка новых грузовиков составил 73 687 единиц, что на 17,7% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года.

Более детальную информацию о ноябрьских итогах рынка можно получить в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет 13 декабря. Подробности и регистрация – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ