Российский рынок новых LCV в ноябре снизился на 48%

По итогам ноября 2022 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 6 352 единицы, что на 47,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом по сравнению с октябрем рынок LCV вырос на 23,3%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Также эксперты отмечают, что 84% от этого количества пришлось на три отечественных бренда, причем свыше половины (51,8%) – это продукция Горьковского автозавода. Так, в ноябре было куплено 3 288 новых LCV марки GAZ – на 45,2% ниже результата годичной давности. Почти четверть (24,9%) всего объема занял УАЗ (1 581 шт.; +6,5%), а 7,4% принадлежит LADA (468 шт.; -44,7%).

Из иномарок лучшим был американский Ford, на долю которого пришлось 6,3%. В количественном отношении это составляет 400 единиц. Доля каждой из оставшихся марок составила менее 3%. В ТОП-5, помимо Ford, попал еще Hyundai (134 шт.). Оба бренда демонстрируют падение: американский – на 77,9%, корейский – на 36,5%. У других участников рынка LCV ноябрьские показатели не дотянули даже до 100 единиц.

В модельном рейтинге лидерство уверенно сохраняет GAZ Gazelle NEXT, на долю которой по итогам ноября приходится 29,5%. Так, за месяц было куплено 1 872 машины данного семейства. Далее следуют еще три отечественные модели – УАЗ-3909 (803 шт.), GAZ 3302 (611 шт.) и GAZ 2752 (410 шт.). Пятерку лидеров замыкает Ford Transit (399 шт.).

Что касается итогов 11 месяцев 2022 года, то объем российского рынка новых LCV за этот период составил 66 785 экземпляров. Это тоже на 47,6% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года.

Более детальную информацию о ноябрьских итогах рынка можно получить в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет 13 декабря. Подробности и регистрация – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ