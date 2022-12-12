Бывший завод Mercedes-Benz будет перезапущен летом 2023 года

Подмосковный завод Mercedes-Benz, который ранее был продан дилерскому холдингу «Автодом», может возобновить работу в середине 2023 года. Об этом сообщил региональный директор ГК «Автодом» по Санкт-Петербургу Евгений Войтенков на открытии в этом городе шоу-рума «Aurus Автодом», уточнив, что на предприятии будет выпускаться автомобиль премиум-класса. В настоящее время компания ведет переговоры сразу с несколькими иностранными автопроизводителями, однако их названия он не раскрыл.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ, в конце октября 2022 года компания Mercedes-Benz объявила об уходе с российского рынка и продаже своих долей в местных дочерних компаниях, включая завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», дилерскому холдингу «Автодом». После завершения сделки новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово. Кроме того, «Автодом» будет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке.

Напомним, на заводе Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» выпускались седаны Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность предприятия составляет более 20 тыс. автомобилей в год.

О текущей ситуации в российском автопроме можно прочесть тут.

Фото: Mercedes-Benz