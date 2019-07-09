Итоги российского рынка: кто пришел, кто ушел в июне 2019 года?

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Первый месяц лета выдался жарким – за июнь на российском рынке появилось 4 новинки, 7 моделей прошли «апгрейд», а еще три автомобиля получили спецверсии. Кроме того, сразу 12 новинок «из будущего» получили фактическое существование в виде объявленного ценника. Посмотрим, чем порадовали автопроизводители в самом начале летнего сезона. Ушли (ну, почти):

Стало известно, что компания Nissan не будет продолжать поставки импортных моделей Juke и GT-R в Россию. Если собирались купить такой автомобиль, то поспешите - машины 2018 года выпуска пока еще есть в наличии у дилеров, но после распродажи складских запасов Juke и GT-R исчезнут с российского рынка. Уже в продаже:

Яркая и, пожалуй, наиболее долгожданная новинка лета – LADA Granta Cross – вышла на российский рынок 12 июня. Обещавшая быть самой доступной из всех кросс-версий марки, эта модель сдержала слово и получила шесть комплектаций по цене от 554 900 до 643 900 рублей.

Российские дилеры FAW начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40. Новинка предлагается в трех комплектациях – Basic, MT Luxury и AT Luxury – по цене от 949 000 рублей до 1 049 000 рублей.

Первой моделью, вставшей на конвейер нового завода Haval в Тульской области, стал новый кроссовер F7. В России эта модель предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 449 000 рублей до 1 819 000 рублей.

Спустя 17 лет спорт-купе Toyota Supra вернулось в модельный ряд марки и теперь продается в России. В квоту для нашей страны попали 19 автомобилей в комплектации Passion по цене 5 534 000 рублей и три автомобиля в серии A90 Edition по цене 5 692 000 рублей. Получили обновления:

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи обновленного Range Rover Evoque. Рестайлинговый кроссовер предлагается по цене от 2 929 000 до 4 375 000 рублей за версии с бензиновым двигателем и от 2 941 000 до 4 318 000 рублей за дизельные варианты. Спецверсия First Edition с «дизелем» стоит 4 637 000, с «бензином» – 4 694 000 рублей.

В июне на рынок вышло третье поколение KIA Soul. Новинка представлена в одиннадцати комплектациях, в том числе и в спортивной версии GT Line, по цене от 1 029 900 рублей до 1 649 900 рублей.

К российским дилерам Mercedes-Benz начали поступать первые экземпляры четырехдверных купе CLA нового поколения, заказы на которые начали принимать еще в марте. Новинка доступна в двух версиях, CLA 200 Sport и CLA 250 4Matic Sport, стоимостью 2 500 000 рублей и 2 900 000 рублей.

В продаже появился обновленный кроссовер Infiniti QX60 2019 модельного года. Автомобиль предлагается в обновленных эксклюзивных версиях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 283 л.с. по цене от 3 145 000 до 3 775 000 рублей. А также в комплектациях Elite и Hi-tech с 2,5-литровыми гибридными двигателями по цене 3 930 000 и 3 975 000 рублей. Все комплектации обновленного QX60 предлагаются с полным приводом.

Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 , который стал доступен с модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, улучшающей управляемость, а также с мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto. Заметим, что меньше, чем через месяц после начала продаж, компания Mazda обновила ценники на эту модель, снизив стоимость большинства комплектаций. Теперь цены на новинку начинаются от 1 562 000 рублей.

Премиальный бренд Genesis представил в России обновленный седан G90, который доступен в двух вариантах колесной базы: стандартной и удлиненной. Цены на новинку варьируются от 4 690 000 рублей до 6 860 000 рублей.

Российские дилеры Bentley начали продажи обновленного кабриолета класса Gran Turismo – Continental GT Convertible. Под его капотом расположен 6-литровый двигатель, с которым автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивает максимальную скорость в 333 км/ч. Цена новинки – от 16 400 000 рублей. Получили спецсерии:

В ограниченном количестве на российский рынок поступил флагманский внедорожник Cadillac Escalade в специальной лимитированной серии – Sport Edition по цене от 5 800 000 рублей.