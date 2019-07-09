09.07.19 Прочитали 161 раз

Итоги российского рынка: кто пришел, кто ушел в июне 2019 года?

Первый месяц лета выдался жарким – за июнь на российском рынке появилось 4 новинки, 7 моделей прошли «апгрейд», а еще три автомобиля получили спецверсии. Кроме того, сразу 12 новинок «из будущего» получили фактическое существование в виде объявленного ценника. Посмотрим, чем порадовали автопроизводители в самом начале летнего сезона. 

Ушли (ну, почти):

Nissan Juke

Стало известно, что компания Nissan не будет продолжать поставки импортных моделей Juke и GT-R в Россию. Если собирались купить такой автомобиль, то поспешите - машины 2018 года выпуска пока еще есть в наличии у дилеров, но после распродажи складских запасов Juke и GT-R исчезнут с российского рынка.

Уже в продаже:

LADA Granta Cross

Яркая и, пожалуй, наиболее долгожданная новинка лета – LADA Granta Crossвышла на российский рынок 12 июня. Обещавшая быть самой доступной из всех кросс-версий марки, эта модель сдержала слово и получила шесть комплектаций по цене от 554 900 до 643 900 рублей.

FAW Besturn X40

Российские дилеры FAW начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40. Новинка предлагается в трех комплектациях – Basic, MT Luxury и AT Luxury – по цене от 949 000 рублей до 1 049 000 рублей.

Haval F7

Первой моделью, вставшей на конвейер нового завода Haval в Тульской области, стал новый кроссовер F7. В России эта модель предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 449 000 рублей до 1 819 000 рублей.

Toyota Supra

Спустя 17 лет спорт-купе Toyota Supra вернулось в модельный ряд марки и теперь продается в России. В квоту для нашей страны попали 19 автомобилей в комплектации Passion по цене 5 534 000 рублей и три автомобиля в серии A90 Edition по цене 5 692 000 рублей.

Получили обновления:

Land Rover Range Rover Evoque

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи обновленного Range Rover Evoque. Рестайлинговый кроссовер предлагается по цене от 2 929 000 до 4 375 000 рублей за версии с бензиновым двигателем и от 2 941 000 до 4 318 000 рублей за дизельные варианты. Спецверсия First Edition с «дизелем» стоит 4 637 000, с «бензином» – 4 694 000 рублей.

KIA Soul

В июне на рынок вышло третье поколение KIA Soul. Новинка представлена в одиннадцати комплектациях, в том числе и в спортивной версии GT Line, по цене от 1 029 900 рублей до 1 649 900 рублей.

Mercedes-Benz CLA

К российским дилерам Mercedes-Benz начали поступать первые экземпляры четырехдверных купе CLA нового поколения, заказы на которые начали принимать еще в марте. Новинка доступна в двух версиях, CLA 200 Sport и CLA 250 4Matic Sport, стоимостью 2 500 000 рублей и 2 900 000 рублей.

Infiniti QX60

В продаже появился обновленный кроссовер Infiniti QX60 2019 модельного года. Автомобиль предлагается в обновленных эксклюзивных версиях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 283 л.с. по цене от 3 145 000 до 3 775 000 рублей. А также в комплектациях Elite и Hi-tech с 2,5-литровыми гибридными двигателями по цене 3 930 000 и 3 975 000 рублей. Все комплектации обновленного QX60 предлагаются с полным приводом.

Mazda CX-5

Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 , который стал доступен с модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, улучшающей управляемость, а также с мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto. Заметим, что меньше, чем через месяц после начала продаж, компания Mazda обновила ценники на эту модель, снизив стоимость большинства комплектаций. Теперь цены на новинку начинаются от 1 562 000 рублей.

Genesis G90

Премиальный бренд Genesis представил в России обновленный седан G90, который доступен в двух вариантах колесной базы: стандартной и удлиненной. Цены на новинку варьируются от 4 690 000 рублей до 6 860 000 рублей.

Bentley Continental GT Convertible

Российские дилеры Bentley начали продажи обновленного кабриолета класса Gran Turismo – Continental GT Convertible. Под его капотом расположен 6-литровый двигатель, с которым автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивает максимальную скорость в 333 км/ч. Цена новинки – от 16 400 000 рублей.

Получили спецсерии:

Cadillac Escalade

В ограниченном количестве на российский рынок поступил флагманский внедорожник Cadillac Escalade в специальной лимитированной серии – Sport Edition по цене от 5 800 000 рублей.

Subaru XV «Tokyo»

Subaru начала прием заказов на новую специальную версию кроссовера Subaru XV – «Tokyo», ожидаемую на рынке уже в июле. Стоимость новинки начинается с отметки 2 369 900 рублей.

Audi Q7

Компания Audi порадовала российских поклонников сразу двумя спецсериями: кроссовер Q7 S line Edition (по цене от 4 507 000 рублей) и новая модификация седана бизнес-класса A6 45 TFSI quattro (по цене от 3 305 000 рублей).

Открыт прием заказов и/или объявлены цены:

К началу летнего сезона компания BMW объявила цены на купе и кабриолеты BMW M8, а также их трековые версии Competition. Стоимость этих спорткаров начинается от 10 790 000 рублей, но вот до российских покупателей они доберутся лишь в конце года.

Кроме того, немецкий производитель представил четырехдверное спортивное купе BMW 8 серии Gran Coupe, который появится на российском рынке в октябре текущего года. Цены на новинку начинаются от 6 440 000 рублей за версию BMW 840i Gran Coupe, а стоимость топовой версии новинки xDrive Gran Coupe составит 8 330 000 рублей.

Наконец стали известны цены на обновленный седан Cadillac CT6. Новинка на российском рынке будет доступна в двух комплектациях – Sport и Platinum – стоимостью 4 850 000 рублей и 5 690 000 рублей соответственно.

Российские дилеры Citroen начали прием заказов на флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross 2019 модельного года, который предлагается в трех комплектациях: Live, Feel и Shine по цене от 1 965 000 до 2 365 000 рублей соответственно.

Luxury-бренд Lamborghini открыл прием заказов на новую модель Lamborghini Huracan Evo – суперкар нового поколения с двигателем V10. Цена такой новинки в России начинается от 16,5 млн рублей.

В дилерских центрах Land Rover начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года. Цены на новинку составляют от 2 930 000 до 4 082 000 рублей

Компания Mazda объявила цены на хэтчбек Mazda3 нового поколения, который поступит в продажу в июле. Новинка предлагается в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme – по цене от 1 490 000 до 1 753 000 рублей.

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на кроссовер Mercedes-Benz GLS нового поколения. В продажу новинка поступит в конце года, а массовые поставки начнутся в первом квартале 2020-го.

Компания Renault наконец объявила полный прайс-лист на все версии нового купе-кроссовера Renault Arkana. Новинка предлагается в трех уровнях оснащения Life, Drive, Style и лимитированной серии Edition One – все по цене от 999 000 до 1 499 000 рублей.

Subaru объявила цены на обновленный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2019 модельного года. Заказы на модель уже принимаются, ценники стартуют от 2 689 000 рублей.

В конце июня российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на внедорожник Teramont с новым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом по цене от 3 379 000 рублей.

Японская компания Suzuki объявила цены на специальную серию кроссовера SX4 Tabi, которая уже доступна у российских дилеров. Цены начинаются от 1 615 990 рублей.

Обо всех изменениях, произошедших на российском авторынке за первое полугодие 2019 года, можно посмотреть в наших отдельных материалах:

январь 
февраль 
март
апрель 
май  

О том, какие еще новинки можно ожидать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

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