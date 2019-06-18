Объявлены цены на обновленный Subaru Outback

Российские дилеры Subaru начали приема заказов на обновленный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2019 модельного года. Автомобиль по-прежнему предлагается в пяти комплектациях: четыре комплектации для двигателя объемом 2,5 литра (175 л.с.) и одна комплектация для мотора 3,6 литра (260 л.с.).

Начальная стоимость Subaru Outback 2019 МГ с двигателем 2,5 литра – 2 млн 689 тыс. рублей. Цена на модификацию с двигателем 3,6 л составляет 3 млн 539 тыс. 900 рублей. Все модификации оснащены бесступенчатой трансмиссией Lineartronic (CVT). Система интеллектуального привода Subaru Intelligent Drive (SI-Drive) позволяет выбирать режим работы двигателя и трансмиссии в зависимости от стиля вождения или условий движения.

Как сообщает пресс-служба Subaru, в интерьере обновленного Outback появились вставки «черный лак», которые призваны усилить ощущение премиальности салона. Кроме того, кроссовер получил два новых цвета кузова: темно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic). В комплектации Premium ES стала доступна система автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold.

Напомним, система помощи водителю EyeSight, которая предлагается для обновленного Subaru Outback, включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.

Отметим, универсал повышенной проходимости Subaru Outback стабильно входит в тройку самых продаваемых моделей Subaru на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Subaru реализовали 2683 автомобиля – на 10% меньше, чем годом ранее.

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