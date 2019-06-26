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FAW объявила цены на новый кроссовер Besturn Х40

FAW объявила цены на новый кроссовер Besturn Х40

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Российские дилеры FAW начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40. Новинка предлагается в трех комплектациях – Basic, MT Luxury и AT Luxury – по цене от 949 тыс. рублей до 1 млн 049 тыс. рублей. А с учетом действующих программ (Trade In, FAW Finance, дополнительная скидка) новый FAW Besturn X40 можно приобрести от 809 тысяч до 909 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба FAW.

Для российского рынка новый FAW Besturn X40 оснащается передним приводом и бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией японской компании Aisin.

Уже в начальной комплектация Basic с механической коробкой передач (от 949 тыс. руб.) машина имеет такие системы безопасности, как ABS, EBA, EBD, TCS, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Идущие в комплекте опции экстерьера в данной комплектации – это галогенные и задние противотуманные фары, передние ходовые огни, задние светодиодные фонари, литые 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, наружные зеркала заднего вида с регулировкой и подогревом, передние ходовые огни, светодиодные задние фонари. Из опций комфорта базовая комплектация включает кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедийную систему с сенсорным 8-дюймовым дисплеем, 4 динамика, разъем USB и соединение Bluetooth, водительское сиденье с электрорегулировкой в шести направлениях, регулировку рулевой колонки по высоте, датчик наружной температуры, датчик света, датчики давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, кондиционер, крепление детского сиденья Isofix, пассажирское сиденье с регулировкой в четырех направлениях, передние и задние электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений, радио, регулировку рулевой колонки по высоте, сиденья с отделкой экокожей, центральный замок.

В комплектации MT Luxury (от 999 тыс. руб.) новый FAW Besturn X40, оснащенный механической коробкой передач, в дополнение к опциям комплектации Basic получил системы безопасности ESP, HAS, а также многофункциональный руль, электророзетку (12В) в салоне, бесключевой запуск двигателя, камеру заднего вида, круиз-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, люк с электроприводом.

В топовой комплектации АТ Luxury (от 1 млн 049 тыс. руб.) автомобиль оснащается автоматической коробкой передач и всеми опциями, имеющимися в комплектации MT Luxury.

Длина компактного кроссовера FAW Besturn X40 составляет 4,31 м, ширина – 1,78 м, высота – 1,68 м. Колесная база равна 2,6 м, дорожный просвет – 18 см. Объем багажного отделения составляет 375 л.

Напомним, ранее  марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года продажи этой модели на российском рынке составили 382 единиц (-34%).

Актуальные цены на автомобили FAW можно посмотреть на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки цены китайские автомобили faw

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