Мониторинг цен на новые автомобили

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С января 2011 года агентство "АВТОСТАТ" осуществляет сбор и обработку розничных цен на новые легковые автомобили в России.
Наш ежемесячный мониторинг охватывает порядка 3000 моделей и модификаций новых легковых автомобилей, представленных в официальных дилерских сетях.
Для удобства анализа и сравнения по каждой модели указан ряд технических параметров: по объему и мощности двигателя, типу коробки передач, количеству цилиндров, виду топлива, а также по габаритам, типу кузова и количеству дверей.
Кроме ежемесячной динамики цен вы сможете отслеживать начало и прекращение продаж новых моделей, а также версий автомобилей. В мониторинге также содержится информация о всех специальных предложениях и скидках от дистрибьюторов.
Начиная с сентября 2015 года сбор и обработка розничных цен на новые автомобили производится два раза в месяц.
Источник информации: данные официальных дистрибьюторов
Периодичность выхода: ежемесячно
Шаблон предоставляется по запросу.
Стоимость подписки, рублей:
|период
|2019
|2020
|1 месяц
|7 200
|7 500
|3 месяца
|19 440
|20 250
|6 месяцев
|34 560
|36 000
|12 месяцев
|60 480
|63 000
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