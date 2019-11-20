Мониторинг цен на новые автомобили

С января 2011 года агентство "АВТОСТАТ" осуществляет сбор и обработку розничных цен на новые легковые автомобили в России.

Наш ежемесячный мониторинг охватывает порядка 3000 моделей и модификаций новых легковых автомобилей, представленных в официальных дилерских сетях.

Для удобства анализа и сравнения по каждой модели указан ряд технических параметров: по объему и мощности двигателя, типу коробки передач, количеству цилиндров, виду топлива, а также по габаритам, типу кузова и количеству дверей.



Кроме ежемесячной динамики цен вы сможете отслеживать начало и прекращение продаж новых моделей, а также версий автомобилей. В мониторинге также содержится информация о всех специальных предложениях и скидках от дистрибьюторов.

Начиная с сентября 2015 года сбор и обработка розничных цен на новые автомобили производится два раза в месяц.

Источник информации: данные официальных дистрибьюторов

Периодичность выхода: ежемесячно

Шаблон предоставляется по запросу.

Стоимость подписки, рублей:

период 2019 2020 1 месяц 7 200 7 500 3 месяца 19 440 20 250 6 месяцев 34 560 36 000 12 месяцев 60 480 63 000

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