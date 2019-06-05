Объявлены цены на купе и кабриолеты BMW M8

Компания BMW представила купе и кабриолеты BMW M8, а также их трековые версии Competition. В России самые быстрые серийные спорткары BMW появятся в конце года, цены на них стартуют от 10 млн 790 тыс. рублей за версию BMW M8 Coupe в стандартной комплектации.

Как сообщает пресс-служба баварской марки, новые BMW M8 оснащаются 4,4-литровым вдигателем V8, выдающим 600 л.с. (625 л.с. для версий Competition), в паре с 8-ступенчатой коробкой передач M Steptronicю За передачу мощности на дорогу отвечает система интеллектуального полного привода M xDrive с активным М дифференциалом. На BMW M8 дебютирует интегрированная тормозная система, совмещающая в одном блоке активацию, усиление и управление торможением. Водитель может настроить обратную связь на педали, выбрав режим Comfort или Sport.

По сравнению с BMW 8 серии изменены настройки пружин и амортизаторов, увеличена жесткость стабилизаторов, увеличена жесткость кузова, штатный размер шин – 275/35 R20 спереди и 285/35 R20 сзади. Кроме того, BMW M8 Competition Coupe и M8 Competition Cabrio получили более жесткие опоры двигателя и увеличенный развал передних колес. Улучшилась производительность системы охлаждения, появились дополнительные масляные радиаторы двигателя и коробки передач. Система динамической стабилизации DSC имеет режим M Dynamic, допускающий существенную пробуксовку колес.

Система полного привода M xDrive с активным M дифференциалом имеет три режима. По умолчанию задействован тип привода 4WD. При активации режима 4WD Sport большая часть мощности мотора подводится к задним колесам, в режиме 2WD деактивируется система DSC – и водитель остается один на один с «честным» задним приводом. В России все BMW M8 стандартно оснащены опцией M Driver’s Package, которая отодвигает лимит максимальной скорости до 305 км/ч.

Новая кнопка Setup на центральном тоннеле – это прямой доступ к настройкам двигателя, амортизаторов, рулевого управления, трансмиссии M xDrive и тормозной системы, для адаптации их под личные предпочтения и дорожную ситуацию. Традиционными M клавишами на руле можно активировать один из двух персональных вариантов ездовых настроек.

Также появляется новая клавиша M Mode, которая позволяет изменять настройки ассистентов вождения, проекционного дисплей и вида приборной панели. Водитель может выбрать между режимами Road и Sport, а версии Competition имеют дополнительный режим Track.

Изменения во внешности продиктованы задачей снизить вес и добиться большей аэродинамической эффективности. Снаружи это элементы с M-дизайном: увеличенные воздухозаборники, расширенные арки передних колес с увеличенными воздуховодами, оптимизированная аэродинамика наружных зеркал, задний спойлер, диффузор и четыре патрубка выхлопной системы. Версия купе оснащена крышей из карбона, кроме того, опционально можно заказать пакет экстерьера M Carbon, в который входят различные элементы из карбона, в том числе задний спойлер, задний диффузор, корпуса зеркал и вставки в переднем бампере. В салоне появились новые спортивные сиденья и новый селектор автомата.

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