Объявлены цены на новый Mercedes-Benz GLS

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на кроссовер Mercedes-Benz GLS нового поколения. В продажу новинка поступит в конце года, а массовые поставки начнутся в первом квартале 2020-го.

Как пишет издание «Авторевю», для российского рынка предназначены только две модификации нового Mercedes-Benz GLS – дизельная версия GLS 400 d (2,9 л, 330 л.с.) и бензиновая GLS 450 (3,0 л, 367 л.с.). Обе с пневматической подвеской, 9-ступенчатым «автоматом», полным приводом 4Matic+ с многодисковой муфтой подключения передних колес, а бензиновая модификация – еще и с гибридной надстройкой EQ-Boost. Каждая из модификаций предложена в трех вариантах оснащения. Причем самые богатые машины в комплектации First Class будут поставлять в Россию напрямую с американского завода, а остальные версии станут выпускать на подмосковном предприятии Mercedes-Benz.

Начальная комплектация Premium (от 6 млн 900 тыс. руб.) включает третий ряд сидений, медиасистему MBUX с навигатором, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и руля, камеру заднего вида, панорамную крышу, матричные светодиодные фары, автопарковщик и колеса диаметром 21 дюйм. Версия Premium Plus (от 7 млн 100 тыс. руб.) дополнительно получила боковые подушки безопасности на втором ряду, вентиляцию передних сидений, камеры кругового обзора и внешние подножки.

Комплектация Luxury (от 7 млн 900 тыс. руб.) включает автономный обогреватель, четырехзонный климат-контроль, аудиосистему Burmester, стеклоочистители Magic Vision Control (форсунки омывателей встроены в щетки), доводчики дверей и 22-дюймовые колеса. Версия Sport (от 7 млн 600 тыс. руб.) у бензинового кроссовера отличается по большому счету только характерным AMG-декором да отсутствием дополнительного отопителя.

Наконец, в исполнение First Class (от 8 млн 800 тыс. руб.) входит активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, дорогая обивка и мультиконтурные кресла с массажером. Кроме того, новый Mercedes-Benz GLS в топовой комплектации можно заказывать с индивидуальным набором опций (включая пакет Offroad за 228 тыс. рублей), тогда как у локализованных версий можно выбрать только цвет кузова и отделку салона.

Напомним, в конце мая российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 15494 легковых автомобилей и внедорожников, что на 2% выше показателя годичной давности.

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