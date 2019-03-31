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Mercedes-Benz: открытие завода легковых автомобилей в РФ

Mercedes-Benz открытие завода в России

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы

21.03.19

PDF, 58 стр.

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Сегодня в подмосковном индустриальном парке «Есипово» состоялась церемония открытия автозавода «Mercedes-Benz Московия». Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как продавались в России новые легковые автомобили бренда на протяжении последних лет.

Очевидно, что с 2008 по 2018 год их реализация выросла более чем в 2 раза - с 16,8 тыс. до 36,2 тыс. единиц. При этом на пике роста в 2014 году бренд сумел реализовать в нашей стране около 49 тыс. автомобилей. Параллельно с количественным ростом продаж росла и доля бренда на рынке (с 0,6% в 2008 году она достигла 2,7% в 2016-м) и лишь в последние два года несколько снизилась.

Если рассматривать эту долю только в отношении премиального сегмента, здесь успехи бренда еще более очевидны. Так, в 2018 году доля марки в премиум-сегменте составила 24% - то есть в нашей стране практически каждый четвертый проданный премиальный автомобиль был Mercedes-Benz.

В рейтинг наиболее популярных моделей бренда в 2018 году вошли: Mercedes-Benz GLC, E-Klasse, GLEGLS, C-Klasse. Отметим также, что, согласно заявленному модельному ряду, как минимум, четыре из пятерки лидеров будут поставлены на конвейер нового завода уже в ближайшее время и потребность в их импорте из других стран будет снижаться.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи производство премиум-марки mercedes-benz

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