Владимир Путин рассказал о российском заводе Mercedes-Benz, приехав туда на лимузине Aurus

Сегодня церемонию открытия автозавода «Mercedes-Benz Московия» посетил Президент РФ Владимир Путин, причем он въехал на территорию предприятия на лимузине Aurus. Как сообщает представитель аналитического агентства «АВТОСТАТ» с места событий, глава государства выступил с приветственным словом и рассказал о параметрах нового завода.

Президент отметил, что на его строительство потребовалось 1,5 года и здесь планируется выпускать 25 тысяч автомобилей в четырех модификациях. «На заводе будут работать почти 1000 человек, причем уже 500 – 700 активно работают. Во все уровни бюджетной системы планируется выплатить около 4 млрд рублей. А общие инвестиции уже составили 19 млрд рублей», - подчеркнул Путин. Также он сказал, что государство и дальше будет поддерживать подобные проекты, которые осуществляются как с российскими, так и с иностранными партнерами.

Как сообщает пресс-служба немецкого атвопроизводителя, вместе с Владимиром Путиным в церемонии открытия автозавода приняли участие председатель правления Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше, федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Ян Мадея и генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.