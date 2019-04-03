Из каких стран в России импортируются автомобили Mercedes-Benz?

Сегодня, 3 апреля, в России состоится официальное открытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Пока оно не стартовало, мы решили рассказать, откуда к нам поступают машины немецкого премиум-бренда.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году в нашу страну юридическими лицами было импортировано чуть более 32 тыс. легковых автомобилей Mercedes-Benz (новых и подержанных). Порядка половины (46,5%) от этого количества прибыло к нам с исторической родины марки – из Германии (14,9 тыс. шт.). Примерно каждый четвертый экземпляр был ввезен из США (8,3 тыс. шт.), а каждый седьмой – из Финляндии (4,6 тыс. шт.).

Также легковые автомобили Mercedes-Benz в минувшем году импортировались в Россию из ЮАР (2,2 тыс. шт.), Венгрии (744 шт.), Испании (714 шт.) и Австрии (573 шт.). Во всех перечисленных странах функционируют автозаводы по сборке машин немецкого бренда. Сегодня многие из этих автомобилей начнут производиться в России, а значит, импорт Mercedes-Benz в нашу страну, скорее всего, должен сократиться.

Мы будем следить за развитиями событий и сообщать о самом интересном с церемонии открытия автозавода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово».

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