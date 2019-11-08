Импорт транспортных средств в Россию

Статистика по импорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству ввезенных юридическими лицами на территорию России автомобилей за определенный период времени. Ежемесячные данные дают возможность оперативно отслеживать текущую ситуацию и позволяют спрогнозировать возможные сценарии развития на будущие периоды.

Предыдущие периоды: 2007 - 2018 гг.

Тип транспортного средства:

легковые автомобили;

легкие коммерческие автомобили (LCV);

грузовые автомобили (CV и HV);

автобусы.

Структура данных:

месяц импорта;

марка;

модель;

год выпуска;

страна происхождения;

страна отправления

Обновление ежемесячно.

Шаблон предоставляется по запросу.



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Стоимость подписки за 1 тип ТС на 2019 год (рублей)

период 2019 1 месяц 7 200 3 месяца 19 440 6 месяцев 34 560 12 месяцев 60 480





