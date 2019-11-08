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Импорт транспортных средств в Россию

Импорт транспортных средств в Россию

Дата выхода:08.11.19
Формат:MS Excel
7 200 руб.
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Статистика по импорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству ввезенных юридическими лицами на территорию России автомобилей за определенный период времени. Ежемесячные данные дают возможность оперативно отслеживать текущую ситуацию и позволяют спрогнозировать возможные сценарии развития на будущие периоды.

Предыдущие периоды: 2007 - 2018 гг.

Тип транспортного средства:

  • легковые автомобили;
  • легкие коммерческие автомобили (LCV);
  • грузовые автомобили (CV и HV);
  • автобусы.

Структура данных:

  • месяц импорта;
  • марка;
  • модель;
  • год выпуска;
  • страна происхождения;
  • страна отправления

Обновление ежемесячно.

Шаблон предоставляется по запросу.


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Стоимость подписки за 1 тип ТС на 2019 год (рублей)

период2019
1 месяц7 200
3 месяца19 440
6 месяцев34 560
12 месяцев60 480



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